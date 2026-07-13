Volkswagen Multivan vs Mercedes Classe V, sfida tra van premium

La sfida tra Volkswagen Multivan e Mercedes Classe V è un grande classico del segmento dei van premium, oggi ancora più accesa dopo l'aggiornamento 2026 del modello di Wolfsburg. Da una parte il Multivan, appena rinnovato nel look e nella tecnologia di bordo, dall'altra la Classe V che punta tutto su lusso ed esclusività per un pubblico di famiglie numerose e professionisti del trasporto persone.

Le due tedesche affrontano il segmento con filosofie diverse anche se poi il target non differisce molto: il Multivan resta più versatile e accessibile, la Classe V si vuole posizionare più in alto, tra comfort da ammiraglia e vocazione da shuttle di rappresentanza.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Volkswagen Multivan 4,97 - 5,17 m 1,94 m 1,90 m 3,12 m Mercedes Classe V 4,90 - 5,37 m 1.92 m 1,90 - 1.91 m 3,2- 3,43 m

Esterni

Il Multivan aggiornato rivede soprattutto il frontale, con fari LED più grandi e una nuova firma luminosa, oltre a una fascia orizzontale illuminata sulle versioni di fascia alta. Il paraurti è stato ridisegnato in chiave aerodinamica, con prese d'aria integrate. La personalizzazione cresce: sedici combinazioni cromatiche disponibili, con nuove tinte bicolore come il bianco Candy White abbinato al marrone Grey Brown metallizzato. I cerchi in lega vanno da 17 a 19 pollici.

Volkswagen Multivan (2026) Foto Di: Volkswagen Nutzfahrzeuge Mercedes Classe V 2024

La Classe V il cui ultimo restyling risale al 2024 punta ancora su un frontale più imponente, con calandra ridisegnata e gruppi ottici Multibeam LED opzionali. La carrozzeria è disponibile in tre lunghezze: Compact (4.895 mm), Long (5.140 mm) ed Extra Long (5.370 mm), quest'ultima riservata ai motori diesel. Il lunotto posteriore si apre in modo indipendente dal portellone, una soluzione pensata per agevolare l'accesso al bagagliaio nei parcheggi stretti.

Interni e bagagliaio

Il Multivan porta al debutto una plancia ridisegnata con il nuovo Digital Cockpit Pro, disponibile in tre modalità di visualizzazione, e un infotainment centrale da 12,9 pollici. Il selettore del cambio automatico, come sull'ID. Buzz, si sposta su una leva al piantone dello sterzo. Tra le novità pratiche, la ricarica wireless passa da 5 a 25 Watt e le porte USB-C arrivano fino a 60 Watt. Il vano di carico varia tra 461 e 2.297 l, sul passo corto e tra 661 e 2.497 l sul passo lungo, a seconda della fila di sedili ripiegata.

Volkswagen Multivan (2026) Foto Di: Volkswagen Nutzfahrzeuge Mercedes Classe V 2024 interni

La Classe V offre la plancia widescreen, dove il display strumenti e quello dell'infotainment MBUX si fondono sotto un'unica superficie vetrata, con funzioni di realtà aumentata per la navigazione. L'abitacolo e il vano ospitano fino a 8 passeggeri, grazie a configurazioni con panche, sedili singoli o poltrone di lusso, anche in disposizione vis-à-vis. Il bagagliaio, calcolato a sedili ripiegati, arriva fino a 4.200 l sulla Compact, 4.630 sulla Long e 5.010 sulla Extra Long.

Modello Strumentazione digitale Monitor infotainment Capacità bagagliaio Volkswagen Multivan Sì, 3 modalità di visualizzazione 12,9" Da 461 a 2.497 l Mercedes Classe V 12'' integrato nel cluster a doppio schermo Doppio schermo MBUX da 12" ciascuno ds 610 a 5.010 l

Motori

Il Multivan 2026 mantiene invariata la gamma motori: turbodiesel 2.0 TDI da 150 CV a trazione anteriore, benzina 2.0 TSI da 204 CV e il plug-in hybrid eHybrid 4MOTION da 245 CV a trazione integrale, abbinato a una batteria da 19,7 kWh. Il cambio è sempre un DSG a doppia frizione.

Volkswagen Multivan (2026) Foto Di: Volkswagen Nutzfahrzeuge Mercedes Classe V 2024

La Classe V offre una gamma diesel più articolata: V220d da 163 CV, V250d da 190 CV (solo Long) e V300d da 237 CV, tutti abbinati al cambio automatico 9G-Tronic e alla trazione posteriore. C'è anche una versione benzina mild hybrid, la V300, da 231 CV, disponibile sulla sola carrozzeria Long. Le prestazioni più brillanti restano appannaggio del V300d che scatta da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi.

Modello Diesel Benzina Ibrido Plug-In Volkswagen Multivan 2.0 TDI, 150 CV 2.0 TSI, 204 CV eHybrid 4MOTION, 245 CV (batteria 19,7 kWh) Mercedes Classe V V220d, 163 CV V250d, 190 CV V300d, 237 CV V300 mild hybrid, 231 CV n.d.

Prezzi

Il listino ufficiale Volkswagen per il Multivan 2026 parte da 58.633 euro per la versione Space 2.0 TDI, mentre la Space eHybrid 4MOTION costa da 65.502 euro. Si sale fino alla Style eHybrid 4MOTION lunga, che tocca gli 84.410 euro; la Style TDI lunga si ferma invece a 76.640 euro.

La Mercedes Classe V, parte da 64.820 euro per la 220 d Compact, fino ai 100.420 euro della 300 d Extra Long in allestimento Exclusive.