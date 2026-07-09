Il nuovo fuoristrada di Audi visto in anticipo

Dobbiamo ammetterlo: se e quando Audi produrrà un maxi fuoristrada "duro e puro" come quello che vi proponiamo col nostro nuovo render, la fila di possibili clienti potrebbe diventare davvero lunga.

La rivale diretta della Mercedes Classe G e della Range Rover Defender potrebbe infatti essere ben accolta da quel pubblico ricco e in cerca di auto "inarrestabili" che esiste in ogni parte del mondo, dall'Europa all'America, passando per il Medio Oriente e l'Asia.

Con questa anticipazione basata sul nuovo linguaggio stilistico di Audi vogliamo riassumere anche tutte le informazioni al momento disponibili sul primo vero fuoristrada dei Quattro Anelli.

La verticalità applicata al nuovo stile Audi, ma robusto

L'obiettivo dichiarato di Audi sarebbe quello di mantenere l'identità estetica del marchio, reinterpretandola però in chiave più estrema. Ci aspettiamo quindi un frontale verticale con gruppi ottici sottili, passaruota molto pronunciati, protezioni sottoscocca in metallo, paraurti specifici con angoli d'attacco più favorevoli e un'altezza da terra superiore rispetto agli attuali SUV della gamma. Via libera quindi al nuovo corso stilistico annunciato dalla Concept C e dall'Audi Nuvolari, ma sviluppato ancor più in verticale.

Audi off-road (2027), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Le grandi griglie anteriori e i sottili fari a sviluppo orizzontale completano un quadro composto anche da pneumatici tassellati di grande diametro, carreggiate più larghe e barre portatutto integrate sul tetto, elementi ormai tipici dei fuoristrada più votati all'avventura. Se arriverà in produzione, il nuovo modello potrebbe così distinguersi nettamente da Q6, Q7 e Q8, proponendo un look più vicino ai classici 4x4 che ai crossover stradali, pur conservando il linguaggio stilistico moderno, tecnologico e originale.

Le ipotesi sulla piattaforma e i motori

Al momento Audi non ha comunicato dettagli tecnici, ma diverse indiscrezioni indicano che il nuovo fuoristrada potrebbe sfruttare le sinergie del Gruppo Volkswagen. Una delle ipotesi è l'utilizzo dell'architettura a telaio separato sviluppata da Scout Motors, soluzione che consentirebbe di realizzare un vero 4x4 senza partire da un progetto completamente nuovo.

Scout Traveler Foto di: Scout Motors

A livello tecnico dovrebbe quindi trattarsi di un'evoluzione della Scout Traveler, proposta si in versione full electric che range extender, con autonomie rispettive da oltre 500 km e oltre 800 km. Per ora, però, Audi si limita a confermare che il progetto è allo studio e che qualsiasi decisione arriverà solo dopo aver valutato attentamente il potenziale commerciale del modello, quindi dovremo attendere il 2027 o anche il 2028 per sapere qualcosa di più di questo maxi fuoristrada che dovrebbe costare più di 100.000 euro.