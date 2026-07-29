MINI Countryman Offroad Edition, test sulle Montagne Rocciose

Un prototipo camuffato di MINI Countryman è stato sottoposto a una serie di test sulle Montagne Rocciose, negli Stati Uniti, in vista della prossima tappa del suo sviluppo. Il veicolo, allestito in una versione "pompata" per l'uso fuoristrada, ha affrontato sterrati, terreni rocciosi e percorsi di montagna remoti nell'ambito del programma di validazione della nuova "Special Edition" del modello.

L'attività rientra nella preparazione della variante "rugged" della Countryman, di cui MINI non ha ancora reso noti i dettagli tecnici. La casa di Monaco ha però confermato che la presentazione mondiale del nuovo allestimento è fissata per ottobre 2026.

Le condizioni del test

Le Montagne Rocciose combinano tratti asfaltati che salgono fino a quote elevate con piste sterrate che si addentrano in foreste e vallate remote. Secondo MINI, la combinazione di alta quota, fondi instabili e condizioni meteo mutevoli riproduce scenari difficili da replicare sui campi prova convenzionali, utili quindi a verificare il comportamento del veicolo in condizioni reali.

Mini Countryman Offroad Edition (2026), test finale Foto di: Mini

Il test si inserisce nel percorso di sviluppo della Countryman come modello pensato anche per un uso più estremo rispetto alla gamma di serie. Il vertice del brand, Jean-Philippe Parain, ha descritto il progetto come coerente con l'impostazione della Countryman e ha indicato la nuova edizione come un'estensione delle possibilità d'uso del modello, senza fornire ulteriori dettagli tecnici.

Il debutto a ottobre

MINI non ha diffuso immagini prive di camuffatura né specifiche relative a motorizzazioni, assetto o dotazioni della nuova versione. Anche l'entità degli interventi rispetto alla Countryman di serie, in termini di altezza da terra, protezioni della carrozzeria o pneumatici dedicati, resta al momento riservata.

L'azienda ha confermato che il prossimo passaggio del programma sarà la presentazione mondiale della special edition, in calendario per ottobre 2026, quando saranno resi noti i dettagli tecnici e commerciali del nuovo allestimento.

Fotogallery: Mini Countryman "offroad" Edition (2026), un test estremo