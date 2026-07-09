La nuova MINI speciale celebra il made in Uk

La MINI è da sempre la Mini, ma se una world premiere avviene nel Regno Unito, allora il suo significato ha un valore ancora più intenso. È, infatti, stato scelto il palcoscenico del Goodwood Festival of Speed 2026 per svelare la versione MINI Cooper Oxford Edition,

Un'auto che vuole essere un omaggio ai 25 anni di produzione della MINI by BMW dal 2001, un quarto di secolo di innovazione, personalizzazione e frizzantezza... nel pieno rispetto del modello “classico” che a Goodwood (Revival incluso) ci corre ancora!

Since 1959, but...

Se il modello classico, frutto del genio di Sir Alec Issigonis, rimarrà per sempre “la prima”, le sue doti di creatività, versatilità, prestazioni e simpatia si sono evolute a un ritmo incessante a partire dall’era BMW. È il 1994 quando infatti la Casa bavarese rileva il Gruppo Rover, all’interno del quale c’è appunto, MINI che dal 2001 diventa un brand indipendente e lancia la nuova generazione di MINI, la R50.

28 Fonte: Mini

DNA tedesco, la prima MINI dell’era BMW è disegnata da un americano, Frank Stephenson: lunga 3 metri e 62 cm, larga 1 e 68, e con un passo di 2 e 46, la MINI, compatta ma più grande della sua antenata, la nuova MINI è più robusta, sicura e potente (oltre che pesante), ma soprattutto, è ultra personalizzabile, una delle caratteristiche che ne decreteranno il grande successo per un modello che, ancora oggi, continua a essere una presenza riconoscibile nelle città e nella cultura pop di tutto il mondo.

Oxford fuori...

Lo storico stabilimento MINI di Oxford occupa quindi un posto speciale nella storia di questo modello e la inedita MINI Cooper Oxford Edition ne è un romantico tributo, come in passato lo sono state altre edizioni speciali come la MINI 60 Years Edition, la MINI Seven Edition, la MINI 1965 Victory Edition e la MINI Paul Smith Edition portano avanti questa tradizione, reinterpretando di volta in volta il carattere MINI e rivolgendosi a un pubblico ampio e diversificato.

MINI Cooper Oxford Foto Di: Mini MINI Cooper Oxford Foto Di: Mini

Nello specifico, la Oxford si riconosce per la bandiera Union Jack sul tetto bianco a contrasto, in un’interpretazione contemporanea, mentre la fascia centrale rossa e bianca della bandiera percorre l’intera vettura. I cerchi da 18 pollici Slide Spoke 2- tone con mozzo coordinato, aggiungono poi un tocco di “S” a questa Cooper. Tre invece sono i colori in cui è disponibile la Oxford Edition: Chili Red, Indigo Sunset Blue e Blazing Blue, con le calotte degli specchietti che per tutte sono bianche.

...Oxford dentro

La Union Jack rimane il filo conduttore di questa versione, anche nell’abitacolo: la bandiera stampata con effetto testurizzato si trova sul volante in posizione ore 6, mentre i tappetini presentano una Union Jack circolare lato conducente, che diventa una bandiera a scacchi lato passeggero, coi battitacco che sono specifici per questa versione.

MINI Cooper Oxford Foto di: Mini

La MINI Oxford Edition arriverà in Italia a settembre solo in versione Cooper e con carrozzeria Rossa o Indigo Blu. I prezzi non sono ancora stati comunicati, sappiamo solo che in Inghilterra costerà 30.120 sterline (circa 35.300 euro).