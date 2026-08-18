Lotus Eletre ed Emeya, l’aggiornamento che cambia l’esperienza a bordo

Lotus aggiorna via OTA le Eletre ed Emeya in Europa con un nuovo pacchetto software che interviene su comfort, personalizzazione e sicurezza. Tra le novità arriva anche Active Sound Design, che modifica il suono percepito a bordo in base ad accelerazione, decelerazione, modalità di guida e input del conducente. Per la Eletre, inoltre, debutta in Germania il sistema di assistenza alla guida Lotus Hyper Pilot.

Più personalizzazione con un solo tocco

Una delle funzioni più pratiche è Drive Setup, sviluppata partendo dai suggerimenti dei clienti. Permette di salvare le impostazioni preferite della vettura e dei sistemi di assistenza alla guida, per poi richiamarle rapidamente con un singolo tocco. L'aggiornamento introduce inoltre interventi sulla sicurezza, tra cui un monitoraggio più efficace dei possibili problemi di isolamento elettrico, con rilevamento anticipato e attivazione automatica delle protezioni.

Fotogallery: Lotus Eletre 33

Sulla Eletre viene anche rivista la gestione degli avvisi relativi a stanchezza e distrazione, con l'obiettivo di ridurre le segnalazioni errate mantenendo invariato il livello di sicurezza. Sulla Emeya, invece, l'indicazione dello stato dell'Auto Hold diventa più evidente quando il sistema è attivo.

Hyper Pilot arriva sulla Eletre in Germania

La novità più importante riguarda però la Eletre venduta in Germania. Dopo la certificazione UN R171 ottenuta da Lotus nel marzo 2026, il sistema Lotus Hyper Pilot diventa disponibile su alcuni tratti autostradali del corridoio Francoforte-Stoccarda-Monaco, comprese sezioni delle A3, A5, A8 e A99.

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Il sistema combina mantenimento della corsia, controllo adattivo della velocità e assistenza nei sorpassi sotto supervisione. Non si tratta quindi di guida autonoma completa: il conducente rimane responsabile del controllo dell'auto, mentre la tecnologia punta soprattutto a ridurre la fatica nei lunghi trasferimenti autostradali.

Un aggiornamento che arriva direttamente sull’auto

Il nuovo software viene distribuito over-the-air ai clienti europei e può essere scaricato e installato direttamente dalla vettura quando disponibile. In Germania, i proprietari di Eletre possono inoltre utilizzare gratuitamente il pacchetto HNP Premium per 12 mesi, fino al 29 luglio 2027.