Perché quasi nessuna auto nuova ha la ruota di scorta?

Se avete acquistato di recente un’auto nuova e avete controllato sotto il piano di carico aspettandovi di trovare una ruota di scorta, abbiamo una cattiva notizia. Potreste esservi sorpresi nel trovare soltanto un kit di riparazione pneumatici o un vano portaoggetti vuoto.

Le ruote di scorta erano un equipaggiamento di serie su quasi tutte le auto nuove, ma sempre più case automobilistiche hanno smesso di includerle. Anche se può sembrare una semplice mossa per ridurre i costi, ci sono diverse ragioni per cui la ruota di scorta è lentamente scomparsa dalle auto nuove.

Le case automobilistiche cercano di ridurre il peso

Uno dei motivi principali per cui i costruttori stanno eliminando la ruota di scorta è il peso.

Una ruota di scorta di dimensioni standard, con cerchio, cric e chiave per i bulloni, può aggiungere da 14 a 27 kg al veicolo. Può non sembrare molto, ma ogni chilogrammo conta quando i produttori cercano di migliorare i consumi e rispettare standard sulle emissioni sempre più severi.

Per i veicoli elettrici, il risparmio di peso è ancora più importante. Eliminare la ruota di scorta aiuta le case automobilistiche a massimizzare l’efficienza e a guadagnare qualche chilometro in più di autonomia.

Pneumatici run-flat e kit di riparazione sono diventati più comuni

Invece di portare con sé una ruota di scorta, molte case automobilistiche ora puntano su soluzioni alternative.

Alcuni veicoli sono dotati di pneumatici run-flat, che consentono di continuare a viaggiare per una distanza limitata anche dopo aver perso pressione. Altri includono un kit con sigillante e un piccolo compressore pensato per riparare temporaneamente forature di lieve entità.

L’idea è che la maggior parte degli automobilisti non avrà mai bisogno di una ruota di scorta, quindi portarsela dietro ogni giorno sarebbe superfluo.

Anche il risparmio sui costi ha un ruolo

Non si può negare che eliminare la ruota di scorta faccia risparmiare denaro alle case automobilistiche.

Un sistema completo richiede il pneumatico stesso, un cerchio, un cric, l’hardware di fissaggio e ulteriore tempo di assemblaggio. Eliminare questi componenti riduce i costi di produzione e può migliorare leggermente i valori di efficienza del veicolo.

Tuttavia, molte case automobilistiche sostengono che le ragioni principali siano la riduzione del peso e i vantaggi in termini di spazio e packaging.

Gli automobilisti non sono esattamente contenti di perdere la ruota di scorta

Per quanto i costruttori abbiano le loro ragioni per eliminarla, molti automobilisti non sono convinti che il compromesso valga davvero la pena.

Sui forum come Reddit, i proprietari si sono lamentati ripetutamente del fatto che i kit di riparazione e i compressori non rappresentano un vero sostituto della ruota di scorta. In una discussione nella community r/askcarguys di Reddit, diversi utenti hanno sostenuto che i produttori stiano dando priorità al risparmio di peso e alla riduzione dei costi rispetto alla praticità in caso di emergenza.

Un commentatore ha riassunto la frustrazione scrivendo che i kit di riparazione pneumatici «non sono minimamente validi quanto avere una vera ruota di scorta», mentre altri hanno fatto notare che la sua eliminazione aiuta i costruttori a ridurre il peso e migliorare i consumi.

Un’altra lamentela frequente è che un kit di riparazione funziona solo con determinati tipi di foratura. Un chiodo sul battistrada può essere risolvibile, ma una spalla lacerata o un pneumatico gravemente danneggiato possono lasciare gli automobilisti in panne. In un’altra discussione su Reddit, un automobilista ha raccontato che il kit sigillante non ha funzionato durante una foratura, costringendolo ad aspettare per ore l’assistenza stradale.

Detto questo, alcuni proprietari riconoscono che la ruota di scorta viene usata di rado. I pneumatici moderni sono più resistenti rispetto a quelli di decenni fa, e molti automobilisti preferiscono affidarsi all’assistenza stradale piuttosto che cambiare da soli una ruota.

Per chi percorre spesso lunghe distanze, guida su strade non asfaltate o vive in zone remote, la ruota di scorta resta comunque un elemento importante da valutare prima di acquistare un’auto nuova.

La ruota di scorta non è sparita ovunque

Nonostante questa tendenza, alcuni veicoli continuano a essere venduti con la ruota di scorta, in particolare pick-up, SUV fuoristrada e modelli pensati per i lunghi viaggi.

I modelli progettati con un’impostazione più votata all’avventura spesso privilegiano l’affidabilità rispetto a una piccola riduzione di peso. Per questi veicoli, avere una ruota di scorta può fare la differenza tra proseguire il viaggio e restare bloccati.

Per molte auto di uso quotidiano e crossover, però, la ruota di scorta è diventata un altro pezzo di storia dell’automobile che sta lentamente scomparendo. Proprio come i lettori CD e i pulsanti fisici, è una caratteristica che molti automobilisti ricordano, ma che sempre meno veicoli nuovi includono.