La Ford Mustant Dark Horse SC perde il tetto, non i cavalli

Debutta la Ford Mustang Dark Horse SC Convertible, la prima Mustang ad alte prestazioni con capote in tela da oltre un decennio, e non scende a compromessi.

Sotto il cofano c’è il noto motore V8 sovralimentato di 5,2 litri della Casa statunitense, con 585 kW (795 CV) e 895 Nm di coppia, gli stessi valori della coupé. Il cambio è lo stesso doppia frizione a sette rapporti e trasmette tutto ciò di cui è capace alle sole ruote posteriori. Fin qui tutto uguale, ma ci sono differenze, carrozzeria a parte.

Gran Turismo senza il tetto

Le differenze tra la Ford Mustang Dark Horse SC cabrio e coupé riguardano la taratura delle sospensioni. La scoperta americana adotta ammortizzatori MagneRide su tutte e quattro le ruote, abbinati a molle e barre antirollio specifiche. Arie Groeneveld, responsabile tecnico della Dark Horse SC, ha dichiarato:

Sia la Dark Horse SC coupé sia la cabrio sono state sviluppate dai nostri ingegneri Ford Racing. Ma invece di privilegiare la versione scoperta per i tempi sul giro, l’abbiamo progettata per essere la granturismo definitiva da guidare a cielo aperto

30 Fonte: Anthony Alaniz / Motor1

La nuova Mustang Dark Horse SC nasce sulla piattaforma della GT Convertible, con l'aggiunta anche di una barra duomi in magnesio per aumentare la rigidità.

SC significa modifiche sottili

Oltre alla taratura più morbida delle sospensioni, Ford ha apportato alcuni piccoli ritocchi alla Mustang Dark Horse SC cabrio. La capote in tela ha un profilo aerodinamico diverso rispetto al tetto rigido, quindi Ford ha dovuto compensare questa differenza. Gli ingegneri hanno allungato il bordo posteriore dell’aletta della presa d’aria sul cofano, chiudendo una parte dell’area aperta. La SC cabrio adotta inoltre supporti dell’alettone posteriore specifici: mantiene lo stesso profilo e la stessa incidenza della coupé, ma è priva di gurney flap.

Ford Mustang Dark Horse SC Cabrio Foto Di: Ford Ford Mustang Dark Horse SC Cabrio, gli interni

La Ford Mustang Dark Horse SC cabrio sarà in vendita con nuove opzioni di colore per carrozzeria, pinze freno e dettagli dell’abitacolo. La nuova tinta esterna Precision Purple non shock quanto le colorazioni Mystic e Mystichrome offerte sulle precedenti varianti Mustang Cobra, ma cambia tonalità con la luce.

Prezzi e disponibilità

Ford non ha ancora comunicato il prezzo della Dark Horse SC cabrio, i cui ordini dovrebbero aprire nel corso del prossimo autunno, con prime consegne previste per la primavera 2027. Considerando però che la Ford Dark Horse SC negli Stati Uniti parte da 108.085 dollari (circa 125.000 euro), è lecito aspettarsi un prezzo di partenza ancora più elevato.