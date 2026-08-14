Cambio manuale, V8 e trazione posteriore: grazie McLaren

La Monterey Car Week è forse uno dei luoghi più vicini all'idea di paradiso per gli amanti delle auto. Se la gioca forse con il Goodwood Festival of Speed, anche se giocano due partite differenti. Con l'appuntamento californiano che chiama a raccolta nuove auto con prezzi da paura e collezionisti pronti a fare la fila per mettersele in garage. E chissà in quanti inizieranno a contattare Woking per prenotare la nuova McLaren McL 6GT. O meglio la sua versione di serie.

Già perché per ora quella mostrata a Monterey è solo una concept, ma McLaren ha già detto che nel 2028 diventerà di serie e manterrà quella che è la sua grande novità: il cambio manuale.

Di serie, per pochi

Così, dopo 34 anni, la Casa inglese torna ad avere anche il pedale della frizione. L'ultima volta è stato nel 1992 con sua maestà la McLaren F1. Da lei la McL 6GT non riprende forme né motore che, secondo quanto dichiarato, è un V8 classico, non elittrificato. E abbinato alle ruote posteriori. Quindi, riassumendo: cambio manuale, motore solamente termico e trazione posteriore. Wow.

16 Fonte: McLaren

Dal punto di vista estetico la McLaren McL 6GT (ok, forse sul nome devono ancora lavorarci per bene) si rifà alla M6GT, la prima auto stradale di Bruce McLaren. Linee arrotondate, coda tronca, altezza ridotta ai minimi termini sono alcuni punti di contatto tra capostipite ed erede. E poi gli interni: semplici, con la leva del cambio manuale e i leveraggi a vista. Una trasmissione vera, meccanica. Non mancano elementi più moderni, come strumentazione digitale e comandi touch, ma la loro presenza non. è per effetto wow e non rubano la scena a quella leva che sorge dal tunnel centrale.

Il video della McLaren McL 6GT

Ah, per sottolineare la natura più analogica possibile della guida la McLaren McL 6GT (eh si, il nome ha un deciso bisogno di un restyling) ha il servosterzo idraulico.

McLaren McL 6GT Foto Di: McLaren McLaren McL 6GT Foto Di: McLaren

Concept, ma vero

Come detto la prima McLaren con cambio manuale in 34 anni, mostrata durante la Monterey Car Week 2026, per ora è solo una concept, ma la Casa ha già confermato che nel 2028 diventerà realtà. Non sappiamo se a tiratura limitata o meno. Così come non conosciamo il prezzo ma, a sensazione, si parlerà di almeno un milione di euro.