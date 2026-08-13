McLaren lo fa davvero: torna il cambio manuale

Un breve teaser pubblicato da McLaren sui social sembra anticipare qualcosa di molto più importante di una semplice nuova supercar.

Il video mostra infatti prima la M6GT, il progetto che Bruce McLaren sviluppò alla fine degli anni '60 come prima vettura stradale del marchio, e poi lascia intravedere una nuova automobile mentre una mano aziona una leva del cambio.

Cosa sappiamo

Il teaser si conclude con la data del 14 agosto, durante la Monterey Car Week, lasciando intendere che proprio in California verrà svelato il progetto. Al momento McLaren non fornisce dettagli ufficiali sufficienti per stabilire se si tratti di una nuova interpretazione della M6GT o di un modello nuovo di zecca, ma gli elementi mostrati nel video fanno pensare a un progetto particolarmente esclusivo.

Sappiamo comunque che la M6GT occupa un posto speciale nella storia di McLaren. Bruce McLaren creò la vettura con l'obiettivo di creare una sportiva utilizzabile anche su strada, partendo dall'esperienza maturata nel motorsport. Il progetto rimase però allo stadio di prototipo e ne vennero realizzati soltanto tre esemplari.

Il teaser utilizza proprio queste immagini storiche per introdurre la nuova vettura. La scelta non sembra casuale: alcuni dettagli appena visibili nel filmato sembrano infatti riprendere le proporzioni e il linguaggio della M6GT originale, suggerendo un collegamento diretto tra il passato e il futuro del marchio.

Ancora più significativo è il riferimento al cambio. Nel video si sente la voce di Bruce McLaren pronunciare una frase che sembra quasi una profezia: "A un certo punto, credo che sia destinato a succedere. Spero che succeda".

Una McLaren con cambio manuale?

Il principale indizio riguarda quindi la trasmissione. Secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane, McLaren starebbe sviluppando una supercar estremamente limitata, con meno di 100 esemplari, conosciuta internamente con il nome P50.

Non è ancora chiaro se il nome P50 venga effettivamente utilizzato per la vettura di produzione, né quale sia la sua configurazione definitiva. L'ipotesi più accreditata è che possa utilizzare un motore V8, coerentemente con la tradizione delle moderne supercar McLaren. La risposta definitiva arriva il 14 agosto, quando la misteriosa McLaren viene finalmente svelata alla Monterey Car Week.

Fotogallery: McLaren M6GT (2026)

29 Fonte: McLaren