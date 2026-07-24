Questa supercar è solo per il pilota: quanto offrite per essere voi?

Ci sono auto che nascono su un foglio bianco e altre che prendono forma prima nel mondo virtuale. La McLaren Solus GT appartiene decisamente alla seconda categoria. Comparsa nel 2017 all'interno del videogioco Gran Turismo Sport, è diventata in pochi anni una vera hypercar da pista.

Ora uno dei venticinque rarissimi esemplari sarà protagonista dell'asta RM Sotheby's di Monterey (14 agosto 2026), con una stima d'asta compresa tra 2,5 e 3 milioni di dollari, ovvero tra 2,1 e 2,6 milioni di euro.

Dal videogioco alla pista

La Solus GT rappresenta uno dei progetti più insoliti mai realizzati da McLaren. La Casa britannica ha trasformato un concept digitale in un'auto reale, senza dover rispettare compromessi legati all'omologazione stradale. Il risultato è una vettura prodotta in appena 25 esemplari, progettata esclusivamente per l'utilizzo in circuito.

McLaren Solus GT (2025) all'asta RM Sotheby's: dal videogame al circuito Foto di: RM Sotheby's

L'esemplare in vendita è il numero 20 di 25 ed è stato configurato con numerosi optional che hanno fatto salire il prezzo di listino oltre i 3 milioni di dollari. La carrozzeria abbina fibra di carbonio a vista e dettagli verde acceso, mentre nell'abitacolo dominano Alcantara e carbonio.

Un V10 da oltre 10.000 giri

Il cuore della Solus GT è un V10 aspirato da 5,2 litri capace di sviluppare 829 CV. Il propulsore supera i 10.000 giri/minuto ed è collegato a un cambio sequenziale a sette rapporti con componenti di derivazione racing. Grazie a un peso di circa 1.000 kg, l'accelerazione da 0 a 96 km/h richiede appena 2,5 secondi, mentre la velocità massima supera i 320 km/h.

Il motore V10 aspirato ha 829 CV Foto di: RM Sotheby's

Il motore, derivato dal motorsport e su base Judd Power, è parte integrante della struttura in fibra di carbonio e contribuisce alla rigidità del telaio, una soluzione tipica delle vetture da competizione.

Aerodinamica estrema e guida tipo aereo da caccia

La Solus GT colpisce soprattutto per la sua impostazione radicale. Il pilota prende posto al centro dell'abitacolo sotto un grande tettuccio apribile in avanti, proprio come su un jet militare. Ogni presa d'aria, alettone e diffusore è stato sviluppato esclusivamente per generare carico aerodinamico, tanto da produrre una deportanza superiore al peso della vettura.

46 Fonte: RM Sotheby's

Ad accompagnare questa Solus GT ci sono anche un modellino ufficiale realizzato da McLaren e un set di valigie tecniche utilizzate durante le giornate in pista, dettagli che rendono ancora più esclusivo uno dei modelli più rari e spettacolari mai usciti da Woking.