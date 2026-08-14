Il futuro della Porsche Taycan è in bilico

Le strategie elettriche di molti costruttori non stanno andando come programmato e in molti sono impegnati a rivedere piani di sviluppo, modificando pianificazioni e cancellando prodotti. Del gruppo fa parte anche Porsche, con le proprie elettriche ben al di sotto delle attese. Tanto che la Taycan potrebbe uscire di scena.

Secondo quanto riportato dalla testata tedesca WirtschaftsWoche, che cita fonti anonime, Porsche prevede di interrompere la produzione della Taycan entro il 2030.

Le alternative

Secondo le indiscrezioni Porsche avrebbe valutato la possibilità di trasferire la produzione dallo stabilimento di Stoccarda, fortemente sottoutilizzato, a quello di Lipsia, prendendo anche in considerazione uno stop immediato alla produzione. I vertici avrebbero poi deciso di fermare la produzione della Taycan in maniera graduale, spegnendo le linee entro il 2030. La produzione rimarrà comunque a Stoccarda, grazie anche a un accordo sottoscritto con il consiglio di fabbrica, anche se ancora non firmato da entrambe le parti.

Porsche Taycan GTS Foto di: Porsche

La notizia del futuro stop alla Taycan (che, ripetiamo, non è ancora ufficiale) arriva pochi giorni dopo l'intervista rilasciata da Michael Leiters, amministratore delegato di Porsche, alla testata "Frankfurter Allgemeine Zeitung", nella quale ha dichiarato "Non abbiamo intenzione di interrompere la produzione della Taycan a breve termine. Abbiamo investito molto in questo modello e vogliamo aspettare e vedere come si evolve la domanda".

Alla ricerca del successo

Presentata al Salone di Francoforte 2019 la Porsche Taycan è la prima auto elettrica della Casa, controparte a batteria della Panamera. Sportiva e lussuosa mirava a replicare il successo della sorella con motori a combusione. L'inizio è stato promettente, ma le vendite sono poi calate passando dalle 41.000 unità circa del 2023 alle 16.000 dello scorso anno. Ora resta da capire se la Taycan avrà effettivamente ancora un futuro a lungo termine o se il 2030 sarà l'anno del suo addio.