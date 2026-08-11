La Porsche 911 da 830 CV in soli 30 esemplari

Non esiste un'altra Porsche 911 come lei. Anche perché la Marsien GT realizzata da Marc Philipp Gemballa si è evoluta in qualcosa di ancora più estremo rispetto alle Turbo e Turbo S di partenza.

Realizzata con oltre 1.500 componenti specifici, prodotta in 30 esemplari e con un sei cilindri boxer portato a 830 CV, viene svelata al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach. Le prime consegne per i fortunati proprietari sono previsti per la fine del 2027. Il prezzo parte da 770.000 euro, escluse tasse, dazi, trasporto e costo della 911 utilizzata come base.

Una 911 completamente trasformata

La carrozzeria è uno degli elementi più spettacolari della Marsien GT. Marc Philipp Gemballa ha sviluppato una struttura completamente nuova in fibra di carbonio, composta da oltre 100 elementi tra pannelli esterni, condotti aerodinamici, specchietti, rivestimenti dei passaruota e parte posteriore.

Marc Philipp Gemballa Marsien GT Foto di: Marc Philipp Gemballa

L'impiego esteso del carbonio permette di risparmiare circa 75 kg rispetto a una 911 Turbo S standard. Il progetto non si limita però alla ricerca della leggerezza: la carrozzeria viene modellata per migliorare il comportamento aerodinamico alle alte velocità.

Il frontale presenta prese d'aria maggiorate, mentre sul tetto trova posto un altro inserto collegato a ulteriori prese ram-air. Anche le fiancate ricevono specifici ingressi d'aria e il fondo della vettura è completamente realizzato in carbonio. Particolarmente interessanti sono le alette aerodinamiche attive sui parafanghi anteriori, che permettono di estrarre l'aria ad alta pressione dai passaruota. Al posteriore compare invece un'ala attiva rialzata e inclinata, capace di aumentare il carico aerodinamico e di funzionare anche come aerofreno.

Sospensioni sviluppate per la strada

A differenza della Marsien originale pensata per l'off-road, la GT è progettata esclusivamente per la guida su asfalto. Per questo Marc Philipp Gemballa ha collaborato con KW Automotive allo sviluppo di un nuovo telaio.

All'anteriore viene utilizzato uno schema a doppio quadrilatero, mentre al posteriore trova posto una configurazione multilink. Gli ammortizzatori elettronici utilizzano la tecnologia KW DDC V5 e possono modificare separatamente compressione ed estensione in circa 0,02 secondi, adattandosi alle condizioni della strada e agli input del guidatore.

Marc Philipp Gemballa Marsien GT, il posteriore Foto di: Marc Philipp Gemballa

L'altezza standard da terra è di circa 9,9 cm, mentre il sistema di sollevamento dell'asse anteriore permette di aumentare l'altezza del muso di circa 6 cmper affrontare rampe, dossi e altri ostacoli. I cerchi forgiati sono da 20" all'anteriore e 21" al posteriore, con attacco monodado centrale. Gli pneumatici sono Michelin Pilot Sport Cup 2 nelle misure 275/35 davanti e 335/30 dietro.

Boxer da 830 CV

Il cuore della Marsien GT rimane il sei cilindri boxer biturbo della Porsche 911, ma il propulsore viene profondamente rivisto con il supporto di Ruf, storico specialista delle sportive Porsche. Il sistema mantiene la configurazione a trazione integrale, mentre turbocompressori a geometria variabile, gestione elettronica e calibrazione del cambio vengono modificati per ottenere una potenza superiore a 830 CV e una coppia di circa 930 Nm.

Marc Philipp Gemballa Marsien GT, un dettaglio dell'anteriore Foto di: Marc Philipp Gemballa

Le prestazioni dichiarate sono da supercar: la Marsien GT accelera da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e raggiunge una velocità massima di circa 330 km/h. Per i clienti che desiderano ancora più prestazioni è inoltre allo sviluppo una seconda configurazione del motore capace di superare i 900 CV. A completare il sistema propulsivo c'è un nuovo impianto di scarico completamente in titanio, sviluppato da Akrapovič.

Un abitacolo tra lusso e sportività

Anche l'abitacolo viene profondamente personalizzato. Il tunnel centrale rialzato ospita una leva del cambio in alluminio ispirata a quella della celebre Carrera GT, mentre per il pomello sono disponibili finiture in carbonio a vista oppure in mogano.

Marc Philipp Gemballa Marsien GT, l'abitacolo Foto di: Marc Philipp Gemballa

I rivestimenti utilizzano prevalentemente alcantara, con la possibilità di aggiungere specifici pacchetti in fibra di carbonio. Per chi vuole accentuare ulteriormente l'impostazione sportiva è disponibile anche un roll-bar in stile Clubsport, personalizzabile con vernice, pelle, alcantara o carbonio a vista. Ogni esemplare viene inoltre identificato da una targhetta numerata sul tunnel centrale, a sottolineare la natura estremamente esclusiva del progetto.

Fotogallery: Marc Philipp Gemballa Marsien GT