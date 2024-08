La produzione dei 40 esemplari della Marsien procede a ritmo spedito. La supercar realizzata da Marc Philipp Gemballa GmbH, nonché erede spirituale della Porsche 959, è andata sold out nei primi mesi della presentazione avvenuta nel 2021 e sta raggiungendo i proprietari in 16 Paesi in tutto il mondo.

Derivata da una 911 Turbo S (da circa 250.000 euro), per la conversione in Marsien bisogna prepararsi a sborsare almeno un altro mezzo milione di euro.

Promossa in ogni ambiente

Allo sviluppo della Marsien ha contribuito un team di ingegneri che ha preso parte alla realizzazione di auto da corsa per la 24 Ore di Le Mans. La supercar tedesca può vantare 422 componenti personalizzate, tra cui le sospensioni KW ad assetto regolabile (composte a sua volta da più di 30 componenti specifiche), l’impianto di scarico in titanio e numerose parti della carrozzeria.

Marc Philipp Gemballa Marsien

Tra le particolarità della Marsien, c’è la possibilità di modificare l’altezza da terra da 120 mm a 250 mm, con l’auto che si trasforma così da supercar da pista a fuoristrada.

La scocca (più leggera di 50 kg rispetto a quella della Turbo S) è composta da 80 pannelli in fibra di carbonio e la vettura è stata testata in varie ambientazioni, dai -20°C della Scandinavia fino ai 50°C del deserto degli Emirati Arabi. E non sono mancati ben 3.000 km sul Nurburgring Nordschleife.

Fino a 830 CV (e tante personalizzazioni)

I proprietari hanno potuto scegliere tra due versioni della Marsien. La “base” utilizza il 3.8 boxer biturbo della 911 Turbo S portato a 750 CV e 930 Nm, con tanto di impianto di scarico Akrapovic. Il top di gamma, invece, è rappresentato da una variante da 830 CV, che può contare su turbo più grandi, oltre a centralina e trasmissione firmati dallo specialista RUF.

Marc Philipp Gemballa Marsien, gli interni

Chi si “accontenta” della Marsien base, comunque, può divertirsi alla grande sia su pista che nel fuoristrada, con una velocità massima di 300 km/h e uno scatto 0-100 km/h di 2,7 secondi.

Inoltre, ogni proprietario ha potuto personalizzare la verniciatura e la combinazione interna dei rivestimenti, scegliendo tra alcantara, pelle, alluminio e fibra di carbonio. Di fatto, ognuna delle 40 Marsien è un esemplare unico.

La Marsien vista dal vivo