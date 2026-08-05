Le nuove Porsche 718 sono confermate. Ancora una volta

Le nuove Porsche 718, il cui arrivo è stato rimandato più volte, sono ancora vive. A dirlo è stato direttamente il ceo di Porsche, Michael Leiters, ha confermato la scorsa settimana che il progetto è ancora in fase di sviluppo, dopo mesi di indiscrezioni sul suo futuro.

“Con la 718 elettrica siamo giunti alla conclusione che costruiremo il modello, perché è la soluzione migliore dal punto di vista economico e sarà un’auto fantastica”, ha dichiarato Leiters al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. La 718 ha tradizionalmente contribuito ad avvicinare nuovi clienti al marchio Porsche, proponendosi come sportiva d’accesso posizionata al di sotto della più costosa 911.

Niente passi indietro

Se quindi da una parte Porsche sta ripensando la propria strategia elettrica, con un nuovo SUV termico all'orizzonte, le 718 non intendono mollare. Attualmente la Cavallina offre tre EV: Taycan, Macan Electric e Cayenne Electric. Un tris pronto a diventare pokerissimo con le prossime cabrio e coupé.

Per ora non conosciamo ancora i dettagli tecnici delle 718 elettrica, mentre lo stile è stato visto e rivisto grazie a foto e video spia di muletti avvistati durante i test su strada e al Nurburgring. Le immagini mostrano una silhouette familiare, che sembra rappresentare un’evoluzione del design delle versioni termiche. Grazie a una piattaforma elettrica dedicata per auto sportive, con batterie sistemate sotto il pavimento, dovrebbe essere mantenuta la tipica seduta bassa dei modelli con motore termico.

Il render della nuova Porsche 718 Cayman Foto di: Motor1.com

Motore termico che rimarrà sulle nuove Porsche 718 Cayman e Boxster, ma solo per le versioni più potenti. Resta da capire quali saranno i prezzi. Al di là del tipo di powertrain infatti sarà proprio il listino a determinare se le nuove 718 continueranno ad attirare nuovi clienti.