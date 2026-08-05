Pirelli sviluppa sei pneumatici per la Porsche Cayenne

Da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi per un grande SUV elettrico non si ottengono solo con i motori. Per la nuova Porsche Cayenne Electric Turbo, che dichiara questa accelerazione, Pirelli ha sviluppato una mescola di pneumatico specifica per gestire la coppia istantanea senza perdere aderenza, con un lavoro di messa a punto dedicato alla versione più prestazionale.

Secondo Pirelli, la prima Cayenne in versione elettrica sarà proposta con sei equipaggiamenti su misura, sviluppati interamente in ambiente virtuale: tre estivi, due invernali e un All Season, tutti con tecnologia Pirelli Elect. Il costruttore di pneumatici punta così ad abbinare prestazioni, efficienza e comfort acustico alle richieste del grande SUV elettrico di Stoccarda, con soluzioni specifiche per ogni stagione e per diversi livelli di performance.

Pneumatici dedicati alla Cayenne Electric

Per la Cayenne Electric, Pirelli ha progettato la quinta generazione del P Zero, dichiaratamente orientata a bilanciare prestazioni, efficienza e autonomia. Questo pneumatico estivo è disponibile nelle misure da 21 e 22 pollici, con configurazioni differenziate tra asse anteriore e posteriore, in modo da seguire le esigenze dinamiche e di carico del SUV, soprattutto nelle versioni più potenti con trazione integrale elettrica.

Accanto al P Zero, l’azienda ha sviluppato il P Zero R da 22 pollici, pensato per la Cayenne Electric nelle varianti ad alte prestazioni, in particolare per la versione Turbo. Secondo Pirelli, questo modello sfrutta una mescola Ultra High Performance derivata dall’esperienza nel motorsport, con un’impostazione vicina a quella del semi-slick P Zero Trofeo RS, ma adattata alle maggiori masse e alle esigenze di usura del grande SUV elettrico tedesco.

Pirelli su Cayenne Electric Foto di: Porsche

La gamma dedicata comprende poi due pneumatici invernali e un All Season, tutti con tecnologia Elect, studiata per veicoli elettrici e ibridi plug-in. Pirelli descrive questo pacchetto come un insieme di soluzioni per ridurre la resistenza al rotolamento, aumentare l’autonomia e contenere i costi di ricarica, migliorando al tempo stesso grip, supporto al peso e riducendo la rumorosità interna per un maggiore comfort acustico a bordo.

Progettazione virtuale e focus su efficienza

La collaborazione tra i reparti Ricerca e sviluppo di Pirelli e Porsche per la Cayenne Electric si è svolta con un processo di progettazione definito "completamente virtuale". Prima ancora di costruire prototipi fisici, sono stati simulati e testati i diversi parametri del nuovo fitment, con l’obiettivo di ridurre i tempi rispetto ai metodi tradizionali e di adattare mescole, strutture e misure alle richieste del telaio e dei sistemi che gestiscono la coppia motrice in pochi millisecondi.

Le scelte tecniche dichiarate vanno dall’uso di mescole diverse tra anteriore e posteriore alla calibrazione mirata a precisione di sterzo e stabilità anche sotto alti carichi dinamici, in linea con l’approccio Pirelli Perfect Fit, cioè soluzioni sviluppate su misura per ogni modello.

Sul fronte dell’efficienza, Pirelli indica tre priorità per il P Zero destinato alla Cayenne Electric: ridurre i consumi grazie a mescole a bassa resistenza al rotolamento per massimizzare l’autonomia della batteria, mantenere le prestazioni tipiche del marchio di Stoccarda nelle manovre critiche ad alta velocità e garantire livelli elevati di sicurezza sul bagnato, temi centrali per chi utilizza spesso un SUV elettrico di questa categoria.

P Zero R e soluzioni per inverno e All Season

Per la Cayenne Electric Turbo che passa da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, il P Zero R è il prodotto chiamato a trasferire a terra la coppia dei motori elettrici. Pirelli spiega che il bilanciamento del pneumatico viene ottenuto con mescole diversificate tra asse anteriore e posteriore e con una massimizzazione dell’impronta a terra, così da trasformare la coppia istantanea in spinta longitudinale senza compromettere la stabilità nelle diverse fasi di guida.

La stessa mescola Ultra High Performance adottata per il P Zero R è già impiegata su Porsche 911, qui però adattata al peso superiore della Cayenne Electric e a richieste più severe in termini di durata. Il lavoro sui pneumatici sportivi per le 911, che comprende anche soluzioni dedicate alle varianti più potenti, è stato approfondito nell’anteprima sul Pirelli P Zero R per la 911 Turbo S, a conferma della continuità tecnica tra i due progetti.

5 Fonte: Pirelli

Per l’inverno, invece, Pirelli ha sviluppato per la Cayenne Electric lo Scorpion Winter 2, omologato nelle misure da 20 e 22 pollici, mentre per chi cerca una soluzione unica tutto l’anno viene proposto lo Scorpion MS All Season da 20 pollici. Anche questi modelli sono equipaggiati con tecnologia Elect, con l’obiettivo dichiarato di gestire peso e coppia dei powertrain elettrici e plug-in mantenendo comfort e usura su livelli coerenti con un SUV di fascia alta utilizzato in tutte le stagioni.