La Ferrari meno potente è anche la più divertente?

Le supercar di oggi sono arrivate a potenze anche di 800-900 CV, tanto che si fa fatica a distinguerle dalle auto di categoria superiore, le hypercar , che fino a non molto tempo fa facevano impressione proprio perché arrivavano a 1.000 CV, se non di più.

La Amalfi, invece, pur avendo praticamente gli stessi cavalli di un mito di qualche anno fa come la Ferrari Enzo, è la Ferrari meno potente in gamma ed è equipaggiata con un motore solo termico a 8 cilindri, che ora si può ascoltare anche senza il tetto sopra la testa, perché la coupé viene affiancata anche dalla versione aperta, la Spider.

Il listino delle auto "scoperte" di Maranello si arricchisce quindi con la nuova Ferrari Amalfi Spider, che raccoglie l'eredità di modelli come la California, la Portofino e la Roma in un filone di Ferrari che non sono "economiche" o "entry-level". E infatti la Amalfi è una sportiva bilanciata, che allarga il numero di potenziali clienti soprattutto con la carrozzeria Spider, come alternativa a modelli paragonabili di altri marchi.

Esterni | Interni | Guida | Prezzo | Pro e contro

Ferrari Amalfi Spider (2026): gli esterni

Anche con la carrozzeria "aperta", l'impostazione meccanica della Ferrari Amalfi Spider è caratterizzata dal motore V8 anteriore-centrale, in abbinamento alla trazione posteriore con lo schema Transaxle per quel che riguarda il cambio, posizionato sull'asse posteriore per una ripartizione dei pesi 48% all'anteriore e 52% al posteriore.

Ferrari Amalfi Spider 2026 - Prova su strada Foto di: Ferrari

Questa architettura è vestita da una carrozzeria senza tetto dotata di una capote in tessuto che mantiene le proporzioni della versione coupé, anche a tetto chiuso. La capote multistrato ha ingombri contenuti (22 cm di spessore quando è ripiegata) e garantisce un isolamento acustico e termico paragonabile a quello di un tetto rigido retrattile.

Il meccanismo di apertura o chiusura richiede 13,5 secondi e può avvenire anche in movimento, fino a una velocità di 60 km/h. Con la capote ripiegata, il bagagliaio conserva una capacità di 172 litri, che diventano 255 litri a capote chiusa, consentendo in ogni caso di ospitare fino a due tipici trolley da viaggio.

Ferrari Amalfi Spider 2026 - Prova su strada Foto di: Ferrari

La carrozzeria spider amplifica le possibilità di personalizzazione estetica: la capote è disponibile in 6 colori e 2 diverse trame di tessuto, con cuciture a contrasto. Il materiale tecnico di rivestimento, attraverso un particolare intreccio, permette un trattamento cangiante che genera un particolare effetto 3D. La stessa finitura si estende al guscio del tonneau cover (che rimane a vista nella configurazione a cielo aperto) e all'elemento posteriore adiacente, a ridosso del terzo stop, snellendo visivamente il retrotreno.

Il colore di lancio è il Rosso Tramonto, che si ispira alla luce della Costiera Amalfitana affiancando la tinta Verde Costiera introdotta dalla Ferrari Amalfi coupé. Stilisticamente, la Amalfi è un modello che evolve la calandra frontale della Roma con una griglia più moderna, che ingloba i sensori, i radar, le telecamere. L'unione con il volume del cofano anteriore crea una sottile fessura che quasi nasconde i proiettori mentre, nella parte inferiore, oltre allo splitter ci sono delle "scarpette" per la gestione dei flussi d'aria, in combinazione con i canali Venturi e ai condotti che garantiscono il raffreddamento dei freni.

Ferrari Amalfi Spider 2026 - Prova su strada Foto di: Ferrari

La fiancata poggia molto - a livello visivo - sul volume del parafango anteriore, da dove emerge una nervatura che percorre la porta e annega di nuovo nel muscolo del passaruota posteriore. In coda, i 4 grandi scarichi sembrano quasi dei cannoni e creano una simmetria con le luci, annegate in una spaccatura della carrozzeria analoga a quella anteriore, che conferisce un effetto di diffusione della luce, che sembra quasi liquida.

Su tutta la larghezza del c'è un labbro aerodinamico, che al centro è posizionato su un'ala mobile attiva che può funzionare in 3 posizioni: Low Drag, Medium Downforce, High Downforce, generando fino a 110 kg di carico aerodinamico aggiuntivo a 250 km/h, con un incremento del 4% nella resistenza all'avanzamento tra la configurazione minima e massima. I cerchi da 20 pollici fusi possono essere sostituiti da varianti forgiate in 3 differenti finiture: Liquid Silver lucido, Grigio Corsa opaco e Grigio Orbit lucido con diamantatura.

Ferrari Amalfi Spider 2026 - Prova su strada Foto di: Ferrari

Ferrari Amalfi Spider (2026): le dimensioni

Lunghezza Altezza Larghezza Passo 4,66 metri 1,30 metri 1,97 metri 2,67 metri

Ferrari Amalfi Spider (2026): gli interni

All'interno della Ferrari Amalfi Spider si ritrova il concetto del doppio cockpit avvolgente per guidatore e passeggero, ma evoluto. Dedicata alla Spider è la possibilità di rivestire con lo stesso tessuto tecnico della capote anche i pannelli porta, gli elementi laterali del tunnel centrale e la parte posteriore dei sedili, richiamando così la finitura degli esterni anche quando si viaggia a tetto aperto.

I pannelli porta integrano due fasce avvolgenti a "vela" in cui sono integrate l'impugnature del maniglione e l'imbottitura del bracciolo. Il tunnel al centro è in alluminio anodizzato fresato dal pieno, con un richiamo al classico "cancelletto" dei cambi manuali Ferrari, la sede della chiave, la piastra di ricarica wireless per lo smartphone e i comandi secondari.

Ferrari Amalfi Spider 2026 - Prova su strada Foto di: Ferrari

In totale, ci sono 3 schermi principali: il quadro strumenti digitale da 15,6 pollici, il touch screen centrale orientato orizzontalmente da 10,25 pollici e il display passeggero - opzionale - da 8,8 pollici.

Un'importante novità riguarda il volante, con un gradito ritorno ai comandi fisici per migliorare l'ergonomia e la riconoscibilità al tatto durante la guida sportiva. Su tutti spicca il tasto in alluminio per l'accensione del motore, con un tributo alla soluzione introdotta per la prima volta sulla Ferrari F430.

Ferrari Amalfi Spider (2026): la guida

Guidando la Ferrari Amalfi Spider a capote aperta, ho apprezzato molto come è stato realizzato il deflettore anti turbolenze, che si apre con un tasto sulla plancia fino a 170 km/h, rimane in posizione con delle molle di sostegno e può funzionare fino alla velocità massima di 320 km/h e si chiude "a mano" con un gesto semplice, immediato.

Ferrari Amalfi Spider 2026 - Prova su strada Foto di: Ferrari

Il motore sotto il cofano anteriore è l'ultima evoluzione della pluripremiata famiglia V8 biturbo F154. Niente downsizing o elettrificazione per la Amalfi: il 4.0 V8 ha 640 CV a 7.500 giri/min (con limitatore a 7.600 giri/min) e una coppia massima di 760 Nm a 3.000 giri/min. Le prestazioni dichiarate passano attraverso uno 0-100 km/h da 3,3 secondi e uno 0-200 km/h da 9,4 secondi.

Il motore è stato alleggerito (1 kg in meno per il basamento e 1,3 kg per gli alberi a camme), ha l'albero motore a gomiti piatto e può contare su un incremento del regime del limitatore dei 2 turbocompressori fino a 171.000 giri/min. La tecnologia Twin-Scroll realizza un controllo indipendente della velocità dei turbo per singola bancata che, insieme ai collettori di scarico di eguale lunghezza rende la risposta al pedale del gas più reattiva e l'acustica di scarico più naturale e coinvolgente.

La trasmissione è affidata all'ormai collaudato cambio doppia-frizione a 8 rapporti in bagno d'olio, con strategie di gestione ottimizzate. Dal punto di vista telaistico, lo spaceframe in alluminio adotta rinforzi strutturali sui brancardi per compensare l'assenza del tetto rigido, senza compromettere troppo la massa: il peso a vuoto dichiarato è di 1.556 kg (circa 80 kg in più rispetto ai 1.470 kg della Coupé), mentre la massa a vuoto pubblicata sulla carta di circolazione si attesta a 1.710 kg.

Ferrari Amalfi Spider 2026 - Prova su strada Foto di: Ferrari

L'assenza delle ruote sterzanti posteriori (che Ferrari riserva ai modelli con passo superiore a 2,70 m) rende la risposta del retrotreno più intuitiva, lavorando con un pacchetto di controlli elettronici tra i più avanzati: Side Slip Control (SSC) 6.1, differenziale elettronico E-Diff, controllo di trazione F1-Trac e ammortizzatori magnetoreologici MagneRide.

L'impianto frenante ha la tecnologia Brake-by-Wire con ABS Evo (già vista sulla Ferrari 296 GTB, sulla Ferrari Purosangue e Ferrari 12Cilindri), assicurando spazi d'arresto di 30,8 metri da 100 a 0 km/h (con un guadagno di circa 10,5 metri nello 0-200 km/h) e una grande stabilità nelle staccate a ruote sterzate.

Il famos "Manettino" sul volante prevede 5 posizioni:

WET:

Controllo stabilità Livello 1 | Controllo frenata Livello 1 | Sospensioni Soft | Cambiata Tipo 1

COMFORT:

Controllo stabilità Livello 2 | Controllo frenata Livello 1 | Sospensioni Soft/Mid | Cambiata Tipo 1

SPORT:

Controllo stabilità Livello 3 | Controllo frenata Livello 3 | Sospensioni Soft/Hard | Cambiata Tipo 1 + Tipo 2 (regimi elevati)

RACE:

Controllo stabilità Livello 4 | Controllo frenata Livello 3 | Sospensioni Soft/Hard | Cambiata Tipo 1 + Tipo 2 (regimi elevati)

ESC OFF:

Controllo stabilità OFF | Controllo frenata Livello 3 | Sospensioni Soft/Hard | Cambiata Tipo 1 + Tipo 2 (regimi elevati)

(I livelli di controllo vanno da 1 - massimo intervento - a 4 - minimo intervento).

Sebbene la Amalfi Spider sia estremamente sfruttabile nell'uso quotidiano in modalità Wet e Comfort, passando a Sport e RACE i "filtri" di risposta dell'acceleratore diventano più cattivi, le cambiate più rapide e "maschie", gli ammortizzatori più consistenti (pur rimanendo regolabili con un tasto), il suono di scarico più presente. Al variare di queste modalità di guida, non cambiano la risposta dello sterzo, del freno e la curva di erogazione del motore.

Sarebbe stato interessante avere anche la posizione CT OFF del Manettino (presente su altre Ferrari) o di una modalità "Individual" personalizzabile per separare la risposta del motore e del cambio da quella dei controlli di stabilità e trazione, per una guida più divertente sul misto stretto o sul bagnato, per esempio.

Ferrari Amalfi Spider 2026 - Prova su strada Foto di: Ferrari

Ferrari Amalfi Spider (2026): i prezzi

La Amalfi Spider è la versione decappottabile del modello che nel listino Ferrari si posiziona prima dei modelli che Ferrari definisce Pilot Cars e anche della gamma con il motore V12.

Per la Amalfi Spider ci vogliono almeno 272.000 euro (mentre la Amalfi Coupé parte da 242.000 euro).

Tra le alternative sul mercato nella categoria delle gran turismo scoperte ad alte prestazioni, con abitacolo a 2+2 posti, ci sono:

la Porsche 911 Turbo S Cabriolet: 2+2 posti, motore 3.6 boxer 6 cilindri da 711 CV e 800 Nm, trazione integrale, peso ~1.750 kg. Prezzo da 294.773 euro;

la Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+: 2+2 posti, motore 4.0 V8 da 585 CV e 800 Nm, trazione integrale, peso ~2.100 kg. Prezzo da circa 210.000 euro;

2+2 posti, motore 4.0 V8 da 585 CV e 800 Nm, trazione integrale, peso ~2.100 kg. Prezzo da circa 210.000 euro; l'Aston Martin DB12 Volante: 2+2 posti, motore 4.0 V8 da 680 CV e 800 Nm, trazione posteriore, peso ~1.900 kg. Prezzo da 282.706 euro;

la Maserati GranCabrio (Trofeo): 4 posti sfruttabili, motore 3.0 V6 Nettuno da 550 CV e 650 Nm, trazione integrale, peso ~1.700 kg. Prezzo da 214.000 euro.

Ferrari Amalfi Spider (2026): pro e contro

Pro Motore anteriore e trazione posteriore:, per un grande piacere di guida

Motore anteriore e trazione posteriore:, per un grande piacere di guida Miglioramento degli interni rispetto alla Roma

Miglioramento degli interni rispetto alla Roma Equilibrio prestazioni - comfort e prezzo inferiore ad altre concorrenti Contro Manettino senza CT OFF o modalità personalizzabile

Manettino senza CT OFF o modalità personalizzabile Conformazione dei sedili

Conformazione dei sedili Telecamera di retromarcia

Fotogallery: Ferrari Amalfi Spider (2026)