Ford potrebbe produrre un SUV ibrido economico

Ford sembra avere tra le mani tutti gli ingredienti per un grande successo con il nuovo pick-up Fathom, annunciato qualche giorno fa. Dovrebbe arrivare nel 2028, essere elettrico e avere un prezzo di 30.000 dollari. Caratteristiche che potrebero far crescere il mercato dei pick-up a batterie. Sembra però che Ford abbia intenzione di andare anche oltre.

Secondo Automotive News infatti la Casa avrebbe mostrato ai concessionari alcuni bozzetti di quello che sarà un crossover ibrido destinato a costare persino meno del Fathom, con un prezzo d'attacco di circa 25.000 dollari.

Primi approcci

Ciò che Ford ha mostrato ai concessionari non era un prodotto definitivo, né nel design né nel nome. L'obiettivo era piuttosto presentare proposte preliminari per dare un'idea di dimensioni, segmento e posizionamento di prezzo. Secondo Automotive News, i concessionari presenti hanno equiparato il SUV alla prima generazione della Escape, con un design particolarmente squadrato. Simile quindi anche al Bronco Sport.

Si tratta anche di un curioso ritorno al passato, considerando che Ford ha appena cancellato la Escape che però, secondo voci di corridoio, potrebbe tornare in vita nel 2029 come modello 100% elettrico, utilizzando la stessa piattaforma del Fathom. Se così fosse il nuovo modello ibrido da 25.000 dollari probabilmente non rappresenterà il sostituto diretto del vecchio modello.

Foto di: Ford

Questo crossover compatto senza nome sarà proposto con due diverse motorizzazioni: una esclusivamente a benzina e una ibrida. Non sarà quindi costruito sulla futura piattaforma Universal Electric Vehicle (UEV) di Ford, e di conseguenza non condividerà la base tecnica con il nuovo Fathom. Automotive News riferisce che sarà prodotto nello stabilimento di Hermosillo, in Messico, insieme a Bronco Sport e Maverick, un indizio del fatto che ne condividerà la piattaforma. Non bisogna però aspettarsi il suo arrivo a breve: al momento il lancio commerciale è previsto nel 2029, anche perché design e nome non sono ancora stati definiti.

Nella stessa anteprima riservata ai concessionari, Ford avrebbe anche mostrato una Mustang a quattro porte, con un prezzo inferiore a 40.000 dollari, una motorizzazione ibrida e un design che, secondo quanto riferito, richiamerebbe la Porsche Panamera. Con il Fathom in arrivo nel 2028, questo possibile crossover atteso nel 2029 e la futura berlina ibrida Mustang, Ford potrebbe costruire una gamma convincente di auto accessibili in diversi segmenti.