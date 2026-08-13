Dove si rubano più auto in Italia

Ogni giorno in Italia spariscono più di 285 autovetture, per un totale di 136.000 circa all'anno. Il dato deriva dall'analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Numeri che riportano con i piedi per terra chi pensa che il furto d'auto sia un fenomeno in calo o lontano dal quotidiano.

Gran parte delle denunce di furto auto si concentra soprattutto in tre regioni del Centro-Sud: Campania, Lazio e Sicilia. L'Italia, stando alle stesse statistiche, si colloca inoltre al quarto posto in Europa per numero di furti, subito dietro Lussemburgo, Svizzera e Svezia. Facile.it ha messo insieme anche un vademecum in cinque punti per provare a ridurre il rischio di ritrovarsi con il posto auto vuoto.

Dove si rubano più auto

La classifica nazionale dei furti d'auto vede in testa la Campania, con 26.445 denunce. Subito dietro c'è il Lazio con 18.071 casi, seguito dalla Sicilia con 15.555 veicoli sottratti. In queste tre regioni si concentra così una quota rilevante del fenomeno, che resta quindi tutt'altro che residuale nelle principali aree metropolitane del Paese. Le Regioni con il minor numero di furti auto sono invece Friuli-Venezia Giulia (239), Trentino-Alto Adige (170) e Valle d’Aosta (20).

Guardando fuori dai confini, l'Italia risulta quarta in Europa per numero di furti d'auto, alle spalle di Lussemburgo, Svizzera e Svezia, rispettivamente con un rapporto di 562, 357 e 267 furti ogni 100.000.

secondo quanto rilevato dalle statistiche ufficiali. Un quadro che si collega anche al tema dei componenti auto rubati e rivenduti sul mercato nero, con le organizzazioni criminali interessate non solo al veicolo intero ma anche ai ricambi più richiesti.

I consigli per ridurre il rischio di furto auto

Accanto ai numeri, Facile.it ha predisposto un breve vademecum in cinque punti per limitare le occasioni di furto.

Evitare di parcheggiare in zone isolate, poco illuminate o nascoste da vegetazione fitta.

Nascondere gli oggetti all'interno dell'auto, anche se di poco valore come cavi per ricaricare lo smartphone, monete o altro. E se bisogna sistemare qualche oggetto nel bagagliaio, meglio farlo prima di arrivare a destinazione.

Mai lasciare i finestrini abbassati, anche se di poco. Meglio avere caldo appena si entra in auto rispetto al trovarla svuotata o vandalizzata.

I sistemi che clonano il codice del telecomando dell'auto sono sempre più diffusi tra i ladri, che possono così replicare il codice del telecomando e replicarlo per aprire il veicolo. Meglio quindi chiudere l’auto con la chiave. E se anche possono sembrare ormai datati sistemi come bloccasterzo o blocca pedali sono sistemi sempre validi per evitare il furto dell'auto.

Sottoscrivere una polizza contro il furto, da aggiungere all’RC auto obbligatoria. Si può sottoscrivere in qualsiasi momento e tutela il proprietario non solo in caso di furto totale o parziale del veicolo, ma anche da eventuali danni arrecati alla vettura durante lo scasso.