Le auto a benzina che consumano meno del 2026: la classifica
Mettiamo in fila le auto a benzina che hanno consumato di meno da inizio anno. I top e i flop dell'efficienza in auto
Le auto a benzina, comprese le mild hybrid, sono ancora oggi le più semplici e le più convenienti, soprattutto per chi non fa tanti chilometri, mediamente non più di 10.000 all'anno. I prezzi di listino sono te i più bassi in assoluto, così come le spese di manutenzione.
Con l'arrivo dell'elettrificazione in forma di sistemi mild hybrid e middle hybrid (auto capaci di muoversi anche solo in modalità elettrica) pure i consumi, un tempo principale limite delle auto a benzina, si sono ridotti. Ma di quanto esattamente?
Per scoprirlo vi proponiamo la classifica consumi reali 2026, categoria auto a benzina, che raccoglie tutte le prove fatte da inizio anno sul percorso standard di 360 km da Roma a Forlì. Ecco a voi la graduatoria, per scoprire con noi quali sono le nuove auto a benzina che consumano di meno.
Suzuki Swift: 4,05 l/100 km
La regina dei consumi tra le auto a benzina, almeno nei primi sei mesi del 2026, è una mild hybrid, per la precisione la Suzuki Swift che registra un consumo medio di 4,05 l/100 km (24,69 km/l).
Suzuki Swift mild hybrid 4WD (2026), la prova dei consumi reali
La Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD AllGrip sfrutta al meglio il suo motore 1.2 tre cilindri da 83 CV abbinato alla trazione integrale e a un cambio manuale 5 marce. Il listino base della Swift a trazione integrale è di 24.950 euro.
Mercedes CLA: 4,05 l/100 km
A pari merito con la Swift troviamo la nuova Mercedes CLA che ha ottenuto l'identica media di consumo (4,05 l/100 km - 24,69 km/l) qualche mese dopo la nipponica e sempre con un powertrain mild hybrid.
Mercedes CLA mild hybrid (2026), la prova dei consumi reali
In realtà il motore della Mercedes CLA 200 4Matic è un mild hybrid evoluto (anche detto middle hybrid) col 1.5 quattro cilindri turbo da 163+30 CV, trazione integrale e cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti. Di base la nuova CLA a trazione integrale costa 51.834 euro.
Seat Ibiza: 4,15 l/100 km
Sul terzo gradino del podio c'è la Seat Ibiza, la più efficiente delle auto a benzina "pure" e senza elettrificazione testate nel 2026, con una media di 4,15 l/100 km (24,10 km/l).
Seat Ibiza benzina (2026), la prova dei consumi reali
Nello specifico si tratta della Seat Ibiza FR 1.5 TSI EVO DSG ACT, versione sportiveggiante con motore 1.5 quattro cilindri turbo da 150 CV, trazione anteriore e cambio automatico DSG a 7 marce che ha un prezzo di listino di 28.850 euro.
Citroen C5 Aircross: 4,65 l/100 km
Una buona media di 4,65 l/100 km (21,5 km/l) l'ha registrata la nuova Citroen C5 Aircross, quella col 1.2 mild hybrid evoluto.
Citroen C5 Aircross mild hybrid (2026), la prova dei consumi reali
Il motore della Citroen C5 Aircross Hybrid è il nuovo 1.2 turbo benzina tre cilindri mild hybrid con distribuzione a catena metallica e 145 CV complessivi. La trazione è anteriore, il cambio automatico è un doppia frizione 6 marce e il prezzo parte da 34.490 euro.
Jeep Compass: 4,65 l/100 km
Stessa media consumi (4,65 l/100 km - 21,5 km/l), identica piattaforma STLA Medium e stesso motore 1.2 mild hybrid rinnovato per la nuova Jeep Compass.
Jeep Compass mild hybrid (2026), la prova dei consumi reali
Anche qui la potenza del sistema middle hybrid della Jeep Compass e-Hybrid è di 145 CV, la trazione è anteriore e la trasmissione è automatica doppia frizione a 6 rapporti. Prezzo minimo di 40.900 euro.
Kia Stonic: 5,05 l/100 km
La Kia Stonic si è rifatta il look e col motore "mille" mild hybrid registra una media 5,05 l/100 km (19,80 km/l) nella prova dei consumi reali.
Kia Stonic mild hybrid (2026), la prova dei consumi reali
A spingere la Kia Stonic 1.0 T-GDi Mild-Hybrid DCT7 ci pensa il tre cilindri mille turbo benzina mild hybrid da 115 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione 7 marce. Prezzo base di 27.750 euro.
Ford Tourneo Courier: 6,30 l/100 km
In fondo a questa graduatoria annuale (qui la classifica completa dei consumi reali) c'è invece una multispazio o MPV, una via di mezzo tra auto e furgone chiamata Ford Tourneo Courier e capace di consumare 6,30 l/100 km (15,87 km/l) nel tragitto standard Roma-Forlì.
Ford Tourneo Courier benzina (2026), la prova dei consumi reali
Un risultato non certo da primato, ma cosa spettarsi di più da un simile mezzo super capiente, alto e poco aerodinamico. Il motore della Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost 125CV Powershift è il 1.0 tre cilindri turbo benzina da 126 CV e in più ha cambio automatico doppia frizione a 7 marce. Di base costa 26.150 euro.
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