Le auto a benzina che consumano meno del 2026: la classifica

Le auto a benzina, comprese le mild hybrid, sono ancora oggi le più semplici e le più convenienti, soprattutto per chi non fa tanti chilometri, mediamente non più di 10.000 all'anno. I prezzi di listino sono te i più bassi in assoluto, così come le spese di manutenzione.

Con l'arrivo dell'elettrificazione in forma di sistemi mild hybrid e middle hybrid (auto capaci di muoversi anche solo in modalità elettrica) pure i consumi, un tempo principale limite delle auto a benzina, si sono ridotti. Ma di quanto esattamente?

Per scoprirlo vi proponiamo la classifica consumi reali 2026, categoria auto a benzina, che raccoglie tutte le prove fatte da inizio anno sul percorso standard di 360 km da Roma a Forlì. Ecco a voi la graduatoria, per scoprire con noi quali sono le nuove auto a benzina che consumano di meno.

Suzuki Swift: 4,05 l/100 km

La regina dei consumi tra le auto a benzina, almeno nei primi sei mesi del 2026, è una mild hybrid, per la precisione la Suzuki Swift che registra un consumo medio di 4,05 l/100 km (24,69 km/l).

Suzuki Swift mild hybrid 4WD (2026), la prova dei consumi reali Foto di: Motor1.com

La Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD AllGrip sfrutta al meglio il suo motore 1.2 tre cilindri da 83 CV abbinato alla trazione integrale e a un cambio manuale 5 marce. Il listino base della Swift a trazione integrale è di 24.950 euro.

Mercedes CLA: 4,05 l/100 km

A pari merito con la Swift troviamo la nuova Mercedes CLA che ha ottenuto l'identica media di consumo (4,05 l/100 km - 24,69 km/l) qualche mese dopo la nipponica e sempre con un powertrain mild hybrid.

Mercedes CLA mild hybrid (2026), la prova dei consumi reali Foto di: Motor1.com

In realtà il motore della Mercedes CLA 200 4Matic è un mild hybrid evoluto (anche detto middle hybrid) col 1.5 quattro cilindri turbo da 163+30 CV, trazione integrale e cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti. Di base la nuova CLA a trazione integrale costa 51.834 euro.

Seat Ibiza: 4,15 l/100 km

Sul terzo gradino del podio c'è la Seat Ibiza, la più efficiente delle auto a benzina "pure" e senza elettrificazione testate nel 2026, con una media di 4,15 l/100 km (24,10 km/l).

Seat Ibiza benzina (2026), la prova dei consumi reali Foto di: Motor1.com

Nello specifico si tratta della Seat Ibiza FR 1.5 TSI EVO DSG ACT, versione sportiveggiante con motore 1.5 quattro cilindri turbo da 150 CV, trazione anteriore e cambio automatico DSG a 7 marce che ha un prezzo di listino di 28.850 euro.

Citroen C5 Aircross: 4,65 l/100 km

Una buona media di 4,65 l/100 km (21,5 km/l) l'ha registrata la nuova Citroen C5 Aircross, quella col 1.2 mild hybrid evoluto.

Citroen C5 Aircross mild hybrid (2026), la prova dei consumi reali Foto di: Motor1.com

Il motore della Citroen C5 Aircross Hybrid è il nuovo 1.2 turbo benzina tre cilindri mild hybrid con distribuzione a catena metallica e 145 CV complessivi. La trazione è anteriore, il cambio automatico è un doppia frizione 6 marce e il prezzo parte da 34.490 euro.

Jeep Compass: 4,65 l/100 km

Stessa media consumi (4,65 l/100 km - 21,5 km/l), identica piattaforma STLA Medium e stesso motore 1.2 mild hybrid rinnovato per la nuova Jeep Compass.

Jeep Compass mild hybrid (2026), la prova dei consumi reali Foto di: Motor1.com

Anche qui la potenza del sistema middle hybrid della Jeep Compass e-Hybrid è di 145 CV, la trazione è anteriore e la trasmissione è automatica doppia frizione a 6 rapporti. Prezzo minimo di 40.900 euro.

Kia Stonic: 5,05 l/100 km

La Kia Stonic si è rifatta il look e col motore "mille" mild hybrid registra una media 5,05 l/100 km (19,80 km/l) nella prova dei consumi reali.

Kia Stonic mild hybrid (2026), la prova dei consumi reali Foto di: Motor1.com

A spingere la Kia Stonic 1.0 T-GDi Mild-Hybrid DCT7 ci pensa il tre cilindri mille turbo benzina mild hybrid da 115 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione 7 marce. Prezzo base di 27.750 euro.

Ford Tourneo Courier: 6,30 l/100 km

In fondo a questa graduatoria annuale (qui la classifica completa dei consumi reali) c'è invece una multispazio o MPV, una via di mezzo tra auto e furgone chiamata Ford Tourneo Courier e capace di consumare 6,30 l/100 km (15,87 km/l) nel tragitto standard Roma-Forlì.

Ford Tourneo Courier benzina (2026), la prova dei consumi reali Foto di: Motor1.com

Un risultato non certo da primato, ma cosa spettarsi di più da un simile mezzo super capiente, alto e poco aerodinamico. Il motore della Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost 125CV Powershift è il 1.0 tre cilindri turbo benzina da 126 CV e in più ha cambio automatico doppia frizione a 7 marce. Di base costa 26.150 euro.