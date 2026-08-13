Le previsioni del traffico per il weekend di Ferragosto

Il weekend di ferragosto si preannuncia, come da tradizione, contraddistinto da previsioni di traffico intenso verso le principali mete turistiche, anche se (contrariamente a quello scorso) non ci saranno bollini neri. Non mancheranno comunque disagi per gli automobilisti, con bollini rossi sia sabato sia domenica.

Inizierà anche il primo contro esodo, con traffico intenso in direzione delle grandi città.

Previsioni traffico sabato 15 agosto 2026

Le previsioni del traffico per ferragosto iniziano con bollino rosso per la mattina, a indicare traffico intenso con possibili criticità. Si prevedono dunque lunghe code in autostrada fino al pomeriggio, quando le condizioni saranno da bollino giallo. In serata situazione ben più tranquilla, con bollino verde.

Per quanto riguarda i rientri la situazione sarà tutto sommato tranquilla, con bollini gialli per mattina e pomeriggio mentre la sera bollino verde.

Previsioni traffico domenica 9 agosto 2026

Per domenica 16 agosto le previsioni del traffico indicano bollino giallo per mattina e pomeriggio, quindi situazione di traffico intenso lungo la rete autostradale italiana, mentre verso sera ci saranno peggioramenti generali, tanto da portare al bollino rosso.

Domenica come inizierà il primo contro esodo, con traffico sostenuto verso le grandi città: le previsioni indicano bollino rosso per mattina e pomeriggio, giallo verso sera.

Previsioni meteo weekend 15-16 agosto 2026

Per ferragosto le previsioni meteo danno tempo ovunque stabile, soleggiato e molto caldo. Al Nord e al Centro cielo sereni o poco nuvoloso, con probabilità di rovesci nel pomeriggio su Alpi occidentali, Prealpi, Dolomiti e lungo la dorsale appenninica tra Abruzzo e basso Lazio. Stessa situazione al sud, con mattinata soleggiata e rovesci nel pomeriggio. Le temperature si confermano elevate.

Per domenica invece si prevede tempo generalmente stabile con temperature sopra le media stagionale. Potrebbero verificarsi temporali di calore su Alpi occidentali, Prealpi, Dolomiti e lungo la dorsale appenninica tra il basso Lazio e l'Abruzzo meridionale. Brevi rovesci pomeridiani anche in Campania, Basilicata, Calabria e delle due Isole Maggiori.

Previsioni del traffico: i consigli per i viaggi in autostrada

Prima di partire per le vacanze estive o per una breve fuga fuori porta è importante dedicare qualche minuto ai controlli dell’auto. Verificate il livello dell’olio motore, del liquido refrigerante e degli altri fluidi, ma controllate anche lo stato dei freni, la pressione e l’usura degli pneumatici e tutti quegli elementi che possono fare la differenza durante il viaggio.

Per ridurre almeno in parte i tempi persi nelle code ai caselli, soprattutto nei periodi di maggiore traffico, può essere utile affidarsi ai sistemi di pagamento elettronico del pedaggio. Oltre al tradizionale Telepass, ricordiamo che ci sono anche altri operatori come UnipolMove e MooneyGo.

Ricordiamo poi che proprio per evitare ulteriori peggioramenti del traffico ci sarà il divieto della circolazione dei mezzi pesanti nei seguenti giorni:

venerdì: dalle 16:00 alle 22:00

sabato: dalle 8:00 alle 16:00

domenica: dalle 7:00 alle 22:00

Previsioni del traffico, come restare informati

Durante il viaggio è possibile monitorare in tempo reale la situazione del traffico attraverso diversi strumenti digitali. App dedicate, navigatori satellitari e servizi ufficiali permettono di conoscere code, incidenti, rallentamenti e tempi di percorrenza, aiutando a scegliere percorsi alternativi e a evitare le tratte più congestionate. Consultare gli aggiornamenti prima della partenza e durante il tragitto può fare la differenza, soprattutto nei giorni di maggiore esodo estivo.:

Radio . Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia.

. Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia. Telefono . Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana.

. Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana. App . L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete.

. L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete. Facebook e Twitter . Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero.

. Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero. Televideo. Il Televideo RAI dedica pagine nazionali e regionali alla situazione della viabilità, a cura del CCISS Viaggiare Informati. Qui ulteriori informazioni.