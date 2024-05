Il mondo dei telepedaggi autostradali è in continua evoluzione. Non c'è solo Telepass, infatti, a permettere di risparmiare tempo nel pagamento al casello.

Negli ultimi anni si sono aggiunti anche MooneyGo e UnipolMove, che ne condividono il funzionamento e il principio, anche se con offerte sensibilmente diverse.

Proviamo quindi ad analizzare MooneyGo e UnipolMove nel dettaglio, alla scoperta delle tariffe e delle differenze.

MooneyGo vs UnipolMove: come funzionano

MooneyGo e UnipolMove funzionano allo stesso modo. Entrambi si basano sui transponder che comunicano coi caselli autostradali, in modo da farsi riconoscere e autorizzare il pagamento del pedaggio. Come nel caso del Telepass, anche questi due sistemi vanno utilizzati in porte dedicate.

MooneyGo UnipolMove

MooneyGo vs UnipolMove: come acquistarli

Per sottoscrivere MooneyGo ci sono varie opzioni, sia online sia presso negozi fisici, esattamente come avviene per Telepass. La grande differenza sta nei presidi sul territorio: avendo Telepass una storia ben più lunga rispetto a quella del neonato MooneyGo offre una maggior scelta.

Come fare MooneyGo

Online : Utilizzando l'app MooneyGo (disponibile per Android e iPhone) selezionando poi la sezione Acquista --> Telepedaggio o Profilo --> Telepedaggio Dal sito ufficiale di MooneyGo , cliccando su Attiva ora. Verrà successivamente richiesto di creare un account personale.

: Esercizi fisici: attualmente per sottoscrivere un abbonamento al servizio di telepedaggio autostradale MooneyGo bisogna recarsi presso uno dei punti vendita Mooney abilitati. La lista si trova sul sito ufficiale dell'operatore. Questa è la sola modalità che permette di ricevere immediatamente il dispositivo MooneyGo. In alternativa, se si sceglie l'attivazione online il tempo di consegna (senza spese aggiuntive) varia dai 2 ai 3 giorni lavorativi.

Sottoscrivendo il contratto online si potrà aggiungere - gratuitamente - la seconda targa. Se invece ci si reca in un punto vendita fisico Mooney bisognerà poi chiamare l’assistenza MooneyGo (+39 071 92 07 000) per effettuare l'operazione.

Allo stesso modo, UnipolMove può essere sottoscritto online o presso gli sportelli fisici. Da notare, come si possano richiedere due tipologie di contratti, Privato o BusinessUnipolMove si divide in 2 tipologie di contratti: Privato o Business, attivabili in differenti modalità.

Come fare UnipolMove

Esercizi fisici:In qualsiasi agenzia UnipolSai oppure recandosi a uno sportello BPER, Sermetra e PuntoLis sul territorio. La sottoscrizione in un'agenzia UnipolSai è l'unica scelta per chi sceglie un contratto Business.

In ogni caso, una volta entrati in possesso del dispositivo bisognerà completare l'attivazione sull'app o sul sito web, collegandosi alla propria area riservata.

MooneyGo vs UnipolMove: quanto costano

I prezzi di MooneyGo e UnipolMove variano in base a una serie di condizioni. In primis, si può scegliere se optare per un abbonamento o - se si è viaggiatori occasionali - per le tariffe pay per use. Inoltre, UnipolMove presenta una serie di offerte dedicate esclusivamente alle aziende.

MooneyGo, i contratti

Per sottoscrivere un contratto MooneyGo, a differenza di Telepass e UnipolMove, è necessario essere in possesso di una carta di credito, carta di debito o una delle carte prepagate emesse da Mooney da associare al servizio di telepedaggio. Questi sono i vari contratti disponibili per MooneyGo.

Abbonamento : 5 euro per l'attivazione e 1,5 euro di canone

: 5 euro per l'attivazione e 1,5 euro di canone Pay per use: 10 euro per l'attivazione e 2,2 euro al mese, solo per il mese in cui viene utilizzato il dispositivo.

UnipolMove, i contratti

Per sottoscrivere UnipolMove, è necessario fornire il proprio IBAN. Eventualmente, è possibile collegare anche le carte prepagate con codice IBAN, a patto che siano abilitate al servizio di addebito diretto (SDD).

Ai fini dell'attivazione è necessario che l'intestatario del conto corrente associato all'IBAN sia lo stesso del servizio UnipolMove.

Abbonamento : Attivazione gratis per piani Privati e Business. Nel piano Privato Base, sono gratis i primi 12 mesi, poi si paga 1,5 euro al mese. Nel piano Small Business (fino a 30 dispositivi), le tariffe partono da 1,5 euro al mese. Nel piano Corporate (più di 30 dispositivi), l'offerta è su misura;

: Attivazione gratis per piani Privati e Business. Nel piano Privato Base, sono gratis i primi 12 mesi, poi si paga 1,5 euro al mese. Nel piano Small Business (fino a 30 dispositivi), le tariffe partono da 1,5 euro al mese. Nel piano Corporate (più di 30 dispositivi), l'offerta è su misura; Pay per use: 10 euro per l'attivazione e 0,50 euro di canone per ogni giorno di utilizzo.

Servizio UnipolMove MooneyGo Flat UnipolMove Base: gratis primi 12 mesi, poi 1,5 euro al mese (e 1 euro per il secondo dispositivo); UnipolMove Small Business (fino a 30 dispositivi): a partire da 1,50 euro al mese UnipolMove Corporate (oltre 30 dispositivi): offerta su misura contattando un consulente commerciale UnipolMove MooneyGo Base: 5 euro attivazione - 1,5 euro al mese Pay per use 50 centesimi al giorno per ogni giorno di utilizzo 2,2 euro al mese se si utilizza il dispositivo

MooneyGo e UnipolMove: dove funzionano?

Per poter pagare i pedaggi in autostrada con MooneyGo e UnipolMove è necessario utilizzare i caselli dedicati. In entrambi i casi, si possono riconoscere per la scritta "T". Occhio a UnipolMove, che al momento non è utilizzabile sulla rete autostradale siciliana, ma è comunque in corso di attivazione.

MooneyGo e UnipolMove: il confronto punto per punto