Il pagamento dei pedaggi autostradali senza bisogno di fermarsi al casello ha un nuovo attore: si chiama MooneyGo e si propone come alternativa a Telepass e UnipolMove. Nato dalla collaborazione tra Enel e Intesa Sanpaolo.

MooneyGo è già attivo e utilizzabile sull'intera rete autostradale italiana. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

MooneyGo, come funziona

Il funzionamento di MooneyGo replica quello di Telepass e UnipolMove: si tratta infatti di un classico trasponder che comunica con i caselli, abilitando il pagamento e facendo alzare la sbarra. Il tutto naturalmente senza bisogno di fermarsi.

MooneyGo, come si attiva

Per sottoscrivere un abbonamento a MooneyGo si possono scegliere diverse modalità:

Recarsi in uno dei punti vendita Mooney abilitati sul territorio italiano, la lista si trova sul sito ufficiale del servizio

Tramite app MooneyGo (disponibile per Android e iPhone) andando nella sezione Acquista --> Telepedaggio o Profilo --> Telepedaggio

Dal sito ufficiale di MooneyGo , cliccando su Attiva ora. Bisognerà creare un account personale e seguire le istruzioni passo passo

Per avere immediatamente il dispositivo MooneyGo bisogna sottoscrivere il contratto in uno dei punti vendita, ci vorranno invece 2 o 3 giorni lavorativi per riceverlo a casa via posta senza alcun costo aggiuntivo.

MooneyGo, quanto costa

Attualmente MooneyGo propone due differenti modalità di sottoscrizione:

Abbonamento : il costo è di 1,5 euro al mese più 5 euro unatantum per l'attivazione

: il costo è di 1,5 euro al mese più 5 euro unatantum per l'attivazione Pay per use: il prezzo sale a 2,2 euro al mese, più 10 euro per l'attivazione. Il canone viene addebitato unicamente per il mese in cui viene utilizzato il dispositivo, contrariamente non si pagherà nulla.

L'addebito può avvenire carta di credito o di debito abilitata ai pagamenti online oppure su una qualsiasi carta Mooney. Ogni dispositivo può essere associato a un massimo di due targhe.

Le tariffe di MooneyGo

MooneyGo, cosa si può pagare

Esattamente come avviene per Telepass e UnipolMove anche MooneyGo permette di pagare non solo i pedaggi autostradali ma anche numerosi altri servizi. Attualmente sono compresi parcheggi convenzionati Telepass, l'Area C di Milano e i traghetti sullo stretto di Messina.

MooneyGo, dove funziona

Come detto MooneyGo si può utilizzare sull'intera rete autostradale italiana, passando nelle corsie con la classica T nera su sfondo giallo e la bandiera europea.