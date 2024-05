Dopo anni e anni di monopolio Telepass ha visto arrivare due concorrenti come Unipolmove prima e MooneyGo poi, alternative al pagamento dei pedaggi autostradali e non solo. Entrambi i sistemi infatti offrono altri servizi, in numero minore però rispetto a Telepass. Normale quindi come i consumatori stiano pensando se e come migrare da un servizio all'altro. La domanda è: come fare per disdire il contratto Telepass?

Ci sono tre strade: disdetta online, disdetta per telefono, disdetta via posta o disdetta in negozi fisici. Ecco come procedere.

Come disdire Telepass online

Disdire il Telepass online è forse la strada più comoda, in quando non richiede altro che una connessione internet e un device.

Per prima cosa ci si deve collegare al sito dedicato alla disdetta del Telepass e selezionare il tipo di contratto che si vuole chiudere, seguendo le indicazioni dedicate.

Chiudere contratto Telepass Base o Family:

inviare una comunicazione a tuo nome all’indirizzo mail: gestionecontratto@telepass.com;

inviare una comunicazione a tuo nome all’indirizzo PEC: assistenza@pec.telepass.com;

compilare il form sul sito web, selezionando la richiesta “chiusura contratto” e dettaglio “Telepass”

compilare il form sul sito web, selezionando la richiesta “chiusura contratto” e dettaglio “Telepass” restituire il dispositivo in uno dei Punti Fisici o spedendolo con raccomandata postale a: Telepass S.p.A. - Via del Serafico 49 - 00142 Roma.

Chiudere contratto Telepass Easy o Plus:

in questo caso ci sono due opzioni . Se si vuole disdire sia il contratto Telepass Base/Family o il contratto Telepass Easy/Telepass Plus. compilare il form sul sito web, selezionando la richiesta " chiusura contratto " e dettaglio “ Telepass Easy/Plus ”. Successivamente restituire il dispositivo presso uno dei Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point Eni Station o spedendolo con raccomandata postale a: Telepass S.p.A. - Via del Serafico 49 - 00142 Roma.

. Se si vuole disdire sia il contratto Telepass Base/Family o il contratto Telepass Easy/Telepass Plus.

Se invece la disdetta del contratto Telepass riguarda unicamente gli account Telepass Easy o Telepass Plus, mantenendo il dispositivo per il pagamento dei pedaggi autostradali: entrare nell'Area Riservata, selezionare “Telepass Easy” o “Telepass Plus”, cliccare su "Contratto" >> "Titoli di pagamento" >> “Servizi di pagamento” e selezionare “Disattiva servizi di pagamento Telepass” compilare il form inserendo nel tab tipologia richiesta “chiusura contratto” e dettaglio “Telepass Easy/Plus” chiedendo la chiusura del solo account Telepass Easy o Telepass Plus.

Easy o Telepass Plus, mantenendo il dispositivo per il pagamento dei pedaggi autostradali:

Chiudere contratto Telepass Pay X

anche in questo caso ci sono differenti opzioni:

disdire ogni parte del contratto: compilare il form online, selezionare “chiusura contratto” >> “Telepass Pay X” e restituire poi il dispositivo presso uno dei Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point Eni Station o spedendolo con raccomandata postale a: Telepass S.p.A. - Via del Serafico 49 - 00142 Roma.

Disdire unicamente account Telepass Pay X, mantenendo il dispositivo per il pagamento dei pedaggi autostradali compilare il form online selezionando “chiusura contratto” >> “Telepass Pay X”; specificare l'intenzione di disdire esclusivamente la componente contrattuale Telepass Pay X allegare un documento d’identità



Telepass verde

Come disdire Telepass in negozio

Per disdire il contratto Telepass Base o Family ci si può anche recare direttamente presso i vari Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point Eni Station. In loco verranno svolte tutte le operazioni. Ricordatevi di portare con voi anche il dispositivo Telepass che andrà riconsegnato.

Come disdire Telepass via posta

Il contratto Telepass Base o Family si può disdire anche tramite posta ordinaria, compilando il modulo che trovate qui sotto e inviandolo come raccomandata postale all'indirizzo: Telepass S.p.A. - Via del Serafico 49 - 00142 Roma. Successivamente, come per le altre modalità, il dispositivo andrà restituito in uno dei Punti Fisici sparsi sul territorio o iviandolo con raccomandata postale all'indirizzo: Telepass S.p.A. - Via del Serafico 49 - 00142 Roma.

Come disdire Telepass via telefono

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, è attivo il numero verde 800 904 940 attraverso il quale si può procedere con la disdetta del contratto Telepass. Per essere invece contattati direttamente dal centralino si può compilare un form online inserendo nome, cognome, numero di telefono e codice fiscale, indicando l'orario nel quale si vuole ricevere la telefonata, durante la quale l'addetto indicherà la modalità più semplice per recedere il contratto Telepass.