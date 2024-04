Pagare l'autostrada senza fermarsi al casello. Fino al 2022 l'unica opzione possibile si chiamava Telepass, poi sono arrivati UnipolMove prima e MooneyGo dopo, due concorrenti con funzionalità simili ad ampliare l'offerta.

Anche i dispositivi si assomigliano, mentre per quanto riguarda prezzi, offerte e servizi collegati le cose tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo cambiano. Ecco quindi un confronto tra i tre servizi.

Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo: dove si acquistano

L'anzianità di servizio di Telepass si sente nel dove si può sottoscrivere l'abbonamento: negli anni infatti sono stati attivati differenti canali per attivare il servizio. UnipolMove e MooneyGo puntano invece fin da subito sull'online, mantenendo anche la possibilità di recarsi in esercizi fisici.

Servizio Telepass UnipolMove MooneyGo Online Sito ufficiale Telepass Sito ufficiale UnipolMove

App UnipolMove Sito ufficiale MooneyGo

App MooneyGo Esercizi fisici Punto Blu

Sportelli banche abilitate

Uffici postali

Eni Live Station

Centri Dekra

TStore Milano e Torino Agenzie UnipolSai Punti vendita Mooney

Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo: i prezzi

Telepass si dipana su differenti contratti, dal base che prevede il pagamento legato all'effettivo utilizzo a varie tariffe con costi differenti, destinati ad aumentare a partire dal 1° luglio 2024. UnipolMove e MooneyGo invece attualmente si possono sottoscrivere con due tipologie di contratto.

Servizio Telepass UnipolMove MooneyGo Flat Telepass base: 1,83 euro al mese

Telepass Easy: 2 euro al mese

Telepass Plus: 3 euro al mese

Telepass X 5,9 euro al mese

Telepass Next: 35 euro di installazione - 5 euro al mese UnipolMove Base: gratis primi 12 mesi, poi 1,5 euro al mese MooneyGo Base: 5 euro attivazione - 1,5 euro al mese Pay per use 10 euro attivazione - 2,5 euro al mese se si utilizza il dispositivo 50 centesimi al giorno per ogni giorno di utilizzo 2,2 euro al mese se si utilizza il dispositivo

Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo: i servizi

I vari sistemi di telepedaggio permettono di pagare non solo i caselli autostradali ma anche di acquistare e pagare (tramite app) anche altri servizi. Telepass è quello con l'offerta più ampia, con numerose possibilità a seconda dell'abbonamento scelto. Tutti permettono di pagare all'interno di parcheggi convenzionati e l'accesso all'Area C di Milano.

Servizio Telepass UnipolMove MooneyGo Pagamenti e servizi Area C Milano

Traghetti stretto Messina

Skipass

Biglietti ATM

Parcheggi convenzionati

Strisce blu

Bollo auto e moto

Biglietti treno

Biglietti aereo

Biglietti Itabus

Taxi

Servizi di sharing

Lavaggio auto

PagoPA

Venezia Pass Area C Milano

Parcheggi convenzionati

Taxi

Carburante

Bollo auto e moto

PagoPA

Bollettini

Skipass Area C Milano

Traghetti stretto Messina

Parcheggi convenzionati

Trasporto pubblico

Biglietti treno

Biglietti bus

Taxi

Servizi di sharing

Strisce blu

Telepass vs UnipolMove vs MooneyGo: dove funzionano

Telepass è l'unico dei tre dispositivi ad avere anche la possibilità di funzionare fuori dalle autostrade italiane, nel caso però bisogna sottoscrivere un abbonamento al Telepass Europeo per viaggiare anche in Croazia, Francia, Portogallo e Spagna. UnipolMove e MooneyGo invece funzionano unicamente in Italia e bisogna transitare nelle corsie contrassegnate dal simbolo del telepass e la bandiera europea.