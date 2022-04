Ci sono differenti modi per pagare i caselli autostradali: contanti, Viacard, carta di credito o Telepass. Un quartetto che nel 2022 diventa un quintetto con l'arrivo di UnipolMove, sistema di telepedaggio da poco operativo sulla rete autostradale italiana. Si tratta del primo concorrente di Telepass e ne replica il funzionamento e la filosofia, con uno "scatolotto" da posizionare in auto e una serie di servizi.

Già acquistabile UnipolMove - sviluppato da UnipolTech, divisione tecnologica della società assicurativa - ha quindi terminato i vari test su alcuni tratti autostradali italiani e ricevuto il "via libera" da parte di Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori).

Fisicamente UnipolMove si basa su un trasponder che comunica coi caselli autostradali, permettendo così di pagare il pedaggio senza doversi fermare. Ci sono vari modi per acquistarlo:

- online sul sito ufficiale

- tramite app UnipolSai

- in ciascuna delle agenzie UnipolSai

Una volta in possesso del dispositivo bisognerà completarne l'attivazione sull'app o sul sito web, collegandosi alla propria area riservata.

UnipolMove, quanto costa

Prima di tutto bisogna sottolineare che attualmente il contratto si può sottoscrivere unicamente con un IBAN italiano. Il canone mensile di UnipolMove è di 1 euro al mese ma ora è gratuito per i primi 6 mesi. Aggiungendo 50 centesimi si può avere un secondo dispositivo, da montare su un'altra auto.

A differenza del Telepass infatti lo strumento di telepedaggio di UnipolSai permette l'associazione a una sola targa. Da sottolineare poi che tutti i clienti privati Unipol possono associare un massimo di 2 dispositivi ai loro contratti, mentre i clienti business possono associarne fino a 5.

Il contratto UnipolMove (sottoscrivibile anche da chi non è cliente UnipolSai) si può recedere in qualsiasi momento: basta recarsi in agenzia restituendo il dispositivo o seguire le istruzioni presenti sul sito ufficiale.

UnipolMove, cosa si può pagare

Attualmente con UnipolMove si possono pagare i caselli autostradali, l'Area C di Milano, parcheggi sulle strisce blu, bollettini, multe e bollo auto.

Ci sono poi vari sconti legati a diversi servizi dell'universo UnipolSai:

Spese di spedizione gratis sul primo ordine di 12 bottiglie e condizioni vantaggiose per l’acquisto dei vini di Tenute del Cerro

Sconto del 30% per l’acquisto di una card Si Salute che offre prestazioni mediche a prezzi scontati presso centri convenzionati

Listino dedicato presso il network per la riparazione e sostituzione cristalli UnipolGlass

Sconto dell’8% per l’acquisto di una e-bike sul portale e-commerce Cambiobike

Sconto del 35% negli hotel e resort Gruppo UNA convenzionati Sconto dedicato sul noleggio a lungo termine UnipolRental

UnipolMove, dove funziona

Attualmente per utilizzare UnipolMove bisogna passare nei caselli riportanti il simbolo del Telepass europeo.

Il simbolo che contraddistingue i caselli per UnipolMove

A questo proposito UnipolSai sta lavorando con i partner per permettere l'utilizzo del dispositivo in Francia, Spagna e Portogallo.