I lavori al Traforo del Monte Bianco proseguono (dureranno ben 18 anni) e le chiusure estive coinvolgono tantissimi automobilisti in viaggio verso la Francia e/o viceversa. A luglio ci sarà soltanto una chiusura alla circolazione di tutti i veicoli per i lavori di manutenzione e le esercitazioni di sicurezza.

Sono inoltre previsti alcuni giorni e orari in cui il traffico sarà particolarmente intenso, con attese fino a due ore. Di seguito riportiamo la situazione considerando entrambe le direzioni di viaggio.

Dall'Italia alla Francia

Il Traforo del Monte Bianco chiude alla circolazione di tutti i veicoli (per i lavori di manutenzione e/o le esercitazioni di sicurezza) dalle ore 19 del 1 luglio alle ore 6 del 2 luglio.

Lunedì 1 luglio è previsto traffico sostenuto (con un'attesa superiore ai trenta minuti) già verso le ore 14 per chi si reca in Francia dall'Italia. Si tratta di previsioni realizzate sulla base dei dati storici che tengono conto di un traffico continuo, senza eventi che comportino temporanee interruzioni non programmate della circolazione o rallentamenti dovuti a fattori esterni, quindi non sono certe. I tempi potrebbero anche allungarsi nel caso di controlli di polizia alla frontiera, incidenti o altri imprevisti.

Le notti dal 2 al 5 luglio è inoltre prevista la circolazione a senso unico alternato. Di seguito riportiamo le previsioni del traffico generali:

Data e ora Traffico sostenuto (previsione di attesa superiore a 30') 1 luglio (14-18) 12 luglio (15-19) 13 luglio (10-14 e 18-20) 14 luglio (12-15 e 20-22) 15 luglio (12-15 e 20-22) 17 luglio (16-19) 18 luglio (16-17 e 20-21) 19 luglio (12-14 e 19-20) 20 luglio (12-15 e 18-20) 21 luglio (11-14 e 19-20) 22 luglio (11-13 e 19-20) 23 luglio (15-16 e 18-20) 24 luglio (15-16 e 18-20) 25 luglio (15-16 e 18-20) 26 luglio (10-12 e 20-22) 27 luglio (10-12 e 21-23) 28 luglio (12-14 e 18-20) 29 luglio (12-14 e 21-23) 30 luglio (12-14 e 21-23) 31 luglio (12-14 e 21-23) Traffico intenso (previsione di attesa superiore a 1h) 13 luglio (14-18) 14 luglio (15-20) 15 luglio (15-20) 18 luglio (17-20) 19 luglio (14-19) 20 luglio (15-18) 21 luglio (14-19) 22 luglio (13-19) 23 luglio (16-18) 24 luglio (16-18) 25 luglio (16-18) 26 luglio (10-12 e 19-22) 27 luglio (06-11 e 16-19) 28 luglio (10-12 e 14-20) 29 luglio (10-18) 30 luglio (14-16) 31 luglio (09-10 e 19-22) Traffico critico (previsione di attesa superiore a 2h) 26 luglio (15-19) Dalla Francia all'Italia Nel mese di luglio la situazione cambia molto per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia, a parte ovviamente la chiusura del Traforo del Monte Bianco alla circolazione di tutti i veicol dalle ore 19 del 1 luglio alle ore 6 del 2 luglio. Le notti dal 2 al 5 luglio ricordiamo che è prevista la circolazione a senso unico alternato. Qui di seguito elenchiamo le previsioni per il traffico: