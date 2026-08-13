La cucina gonfiabile per il Volkswagen California

Una cucina da campeggio gonfiabile può sembrare, a prima vista, una soluzione più adatta accanto a una tenda che all’interno di un Volkswagen California. Eppure è proprio quello che Volkswagen Veicoli Commerciali mostra ora sul California Beach. Insieme a Stuff Bubble, cucina e letto sono stati sviluppati appositamente per il Bulli. E, a giudicare dalle immagini, il risultato appare sorprendentemente convincente.

Il tempismo è perfetto. Recentemente VW ha aggiornato California e Multivan, e ora l’attenzione si sposta sugli accessori da campeggio. Senza però aggiungere armadi, cerniere e pesanti pannelli d’arredo. Stuff Bubble punta invece su moduli tessili che prendono forma con l’aria e che, una volta finite le vacanze, possono essere rimossi dall’auto.

Leggera e flessibile

L’idea, in realtà, non è del tutto nuova. Stuff Bubble aveva già mostrato la sua cucina da campeggio gonfiabile al CMT. Le camere d’aria agli angoli conferiscono stabilità alla struttura tessile. All’epoca il modulo cucina pesava appena 8 kg e, dopo l’uso, poteva essere ripiegato fino a uno spessore di circa 12 cm. La vera novità, ora, è soprattutto la collaborazione con Volkswagen Veicoli Commerciali.

Per il California Beach il sistema è stato quindi adattato di conseguenza. Cucina e letto saranno presentati insieme a Volkswagen per la prima volta al Caravan Salon di Düsseldorf, in programma dal 28 agosto al 6 settembre 2026. Per il momento, però, si tratta ancora di un concept. VW e Stuff Bubble vogliono infatti raccogliere i riscontri dei clienti durante la fiera e integrarli nello sviluppo successivo.

Immagine di: Volkswagen Veicoli Commerciali Immagini di: Volkswagen Veicoli Commerciali

Il principio ricorda in parte camping box come lo Squiq Campingkit per il Dacia Bigster. Invece di trasformare in modo permanente un veicolo in camper, l’attrezzatura da campeggio viene installata solo quando serve davvero. Nel caso di Stuff Bubble, però, il bagaglio risulta sensibilmente più morbido e soprattutto più leggero.

L’esempio migliore è la cucina. Nella nuova configurazione per il California misura circa 120 x 44 x 47,5 cm e pesa meno di 10 kg. Integra un lavello, oltre ai serbatoi per acqua pulita e acqua di scarico in un circuito idrico chiuso. Il modulo può essere diviso e utilizzato sia all’interno sia all’esterno del veicolo, nel vano posteriore, accanto alla porta scorrevole oppure completamente fuori dal California. A ciò si aggiungono piccoli vani portaoggetti per bottiglie e accessori da campeggio.

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Il letto funziona in modo simile. Una volta gonfiato, crea una superficie di riposo di circa 2,00 x 1,34 metri, con una struttura multistrato e traspirante. In versione matrimoniale il sistema pesa 12 kg, mentre come letto singolo solo 6 kg. In quest’ultimo caso, l’altro lato del veicolo resta libero, così da mantenere spazio nell’abitacolo per cucinare, vivere a bordo o sistemare i bagagli.

Insieme al letto nel tetto a soffietto, il California Beach offre così fino a 4 posti letto. Allo stesso tempo, il van resta utilizzabile come sei posti anche con l’attrezzatura da campeggio a bordo. Cucina e letto funzionano in modo indipendente e possono essere disposti in configurazioni diverse. Chi viaggia da solo o vuole cucinare soltanto all’aperto, quindi, non è obbligato a montare l’intero sistema.

Immagine di: Volkswagen Veicoli Commerciali

Ed è proprio qui che sta il vero punto di forza. Un allestimento camper tradizionale come quello del Rhön Camp New Ultimate cerca di sfruttare nel modo più razionale possibile ogni centimetro disponibile con mobili fissi. Stuff Bubble segue invece, di fatto, la strada opposta: in vacanza si inseriscono cucina e letto, poi si rimuove tutto. Secondo VW, l’intero sistema può essere riposto in tre borse.

Questo consente di risparmiare spazio e peso trasportato in modo permanente. Resta però da capire quanto la struttura pneumatica saprà resistere dopo diverse vacanze tra sabbia, scarpe bagnate, pentole e bambini che giocano. In particolare, durata, pulizia e riparazioni potrebbero rivelarsi almeno altrettanto interessanti, per un blocco cucina tessile, quanto un ingombro minimo da chiuso. Anche prezzo e possibile data di lancio sul mercato restano ancora sconosciuti.

VW ID. California Cruise (2028) Immagine di: Volkswagen Veicoli Commerciali

Quasi in secondo piano, Volkswagen prepara per il Caravan Salon anche un secondo California, sul quale però per ora si sa pochissimo. L’ID. California Cruise si basa sull’ID. Buzz e dovrebbe segnare l’inizio di una nuova famiglia di campervan elettrici, destinata ad ampliarsi progressivamente fino al 2028. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora immagini, dati tecnici o dettagli sull’allestimento.

Per questo, al momento, c’è più spazio per le ipotesi che per una vera valutazione. Che nel segmento dei camper compatti si stia muovendo molto, però, lo dimostrano modelli come il Ventje T7 su base del VW Transporter elettrico o il Kia PV5 Lightcamp di VanTrack.