L'app di Volvo che fa pagare meno di assicurazione
Volvo lancia Safety Coach, la nuova app dedicata alla sicurezza a bordo che fa ridurre il costo dell'assicurazione
La sicurezza è da sempre uno dei pallini di Volvo che, con il lancio di Safety Coach, punta ad aiutare i guidatori ad adottare comportamenti di guida sempre più sicuri. Un software che fornisce suggerimenti di guida in tempo reale, direttamente sullo schermo dell'infotainment e sull'app mobile Volvo Cars.
Suggerimenti basati sull'esperienza e sui dati raccolti nei decenni da Volvo e che permetteranno ai guidatori di guadagnare punti, così da incoraggiarlo a diventare un guidatore sempre più prudente.
Prima al nord
Disponibile inizialmente in Svezia e Norvegia il Safety Coach è compatibile con tutte le Volvo prodotte a partire dal 2020 e potrà essere scaricata direttamente dall'auto. Con una funzionalità sicuramente gradita: chi utilizzerà il software potrà contare un'offerta speciale sull'assicurazione basata sull'utilizzo del Safety Coach, proposta dalla compagnia assicurativa Volvia. Basterà scegliere di condividere i propri dati di guida. Quindi chi guiderà con maggiore sicurezza spenderà meno per il premio dell'assicurazione.
Dopo il lancio in Svezia e Norvegia, l'app Safety Coach sarà presto disponibile negli Stati Uniti e in vari mercati europei, dove saranno previste anche offerte legate al settore assicurativo.
La lista dei modelli compatibili con la app comprende tutti quelli con il sistema di infotainment basato su Android Google, a partire dai model year 2020: XC40, EX40, EC40, S60, V60, XC60, EX60, XC90, V90, EX90 e ES90.
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