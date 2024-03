Vicino al prestigioso Circuito Internazionale del Bahrain sorgerà un club privato per collezionisti e appassionati di auto di lusso: il duPont REGISTRY PRIVÉ. Questa iniziativa segna una significativa espansione del DuPont REGISTRY Group (DRG), il principale mercato di auto esotiche e di lusso negli Stati Uniti da oltre 39 anni, in Medio Oriente. Il PRIVÉ offrirà un deposito di veicoli di lusso con servizi in collaborazione con CANOSSA EVENTS.

I membri di PRIVÉ avranno accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ai loro garage privati e potranno usufruire di tutte le strutture presenti in loco (un bar, una sala sigari e un simulatore di auto da corsa). In Bahrain saranno disponibili anche appartamenti di lusso per i membri di PRIVÉ che viaggiano da fuori città.

"Siamo orgogliosi di firmare questo accordo e di dare il benvenuto a duPont REGISTRY PRIVÉ nel masterplan di Al Areen, segnando un nuovo capitolo nel nostro percorso automobilistico di lusso", ha dichiarato Shaikh Salman Bin Isa Al Khalifa. "Questa nuova partnership non solo dimostra la crescente reputazione del Bahrain nella comunità automobilistica mondiale, ma si allinea anche alla nostra visione di offrire strutture ed esperienze di livello mondiale a residenti e visitatori. Non vediamo l'ora di creare il club privato più esclusivo e vivace del Bahrain".

Inoltre, i membri del team offriranno servizi interni di cura delle auto, di detailing e di logistica dei trasporti. I soci avranno accesso esclusivo ai servizi di concierge PRIVÉ 360 Lifestyle, per organizzare viaggi, prenotare hotel o ristoranti, partecipare a eventi o a esperienze uniche di guida e di pista curate a livello globale da CANOSSA EVENTS. I membri avranno inoltre accesso alle strutture PRIVÉ in tutto il mondo.

"Il Regno del Bahrein ha svolto per decenni un ruolo importante nel settore delle auto di lusso e degli sport motoristici ed è stata una scelta logica per il nostro primo flagship nel CCG", ha dichiarato Christian Clerc, Presidente del Gruppo duPont REGISTRY e cofondatore di PRIVÉ. "Oggi siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership strategica con lo sceicco Salman Bin Isa Al-Khalifa, che condivide la nostra passione per le auto di lusso, il nostro impegno per la qualità e l'eccellenza e la nostra visione per questo club di livello mondiale".

"Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione per portare duPont REGISTRY PRIVÉ nella patria del Motorsport, in occasione del 20esimo anniversario del Regno del Bahrain che ospita la Formula 1", ha dichiarato Shaikh Mohamed bin Duaij Al Khalifa, Amministratore Delegato di Al Areen Holding Company. L'integrazione del duPont REGISTRY PRIVÉ nel nostro piano regolatore di Al Areen è destinata ad elevarlo a destinazione internazionale di primo piano". Situato nel cuore dello sviluppo di Al Areen e vicino al Bahrain International Circuit, questo entusiasmante club automobilistico promette di essere un punto di riferimento per gli appassionati di motori della regione".