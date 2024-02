Il Salone di Ginevra 2024 prende il via oggi e, mentre la maggior parte dei marchi internazionali è assente, c'è una manciata di debutti europei. Questo minivan D9 segna il lancio di Denza nel Vecchio Continente.

Se il nome non vi dice nulla, si tratta di un marchio creato dalla casa automobilistica cinese BYD e da Mercedes nel 2010. Inizialmente la joint venture era 50:50, ma il marchio di lusso tedesco ha ridotto la sua quota al 10% nel 2021, quando Denza ha subito una ristrutturazione.

BYD sta aprendo la strada a Denza in Europa portando il D9, un grande veicolo per il trasporto di persone con interni di fascia alta in grado di competere con un'altra monovolume elegante, la Lexus LM. Non si tratta di un modello completamente nuovo, visto che è stato messo in vendita inizialmente in Cina nel 2022. Come nella Repubblica Popolare, la variante europea può essere acquistata come ibrido plug-in o come veicolo elettrico completo.

Denza D9: gli esterni

Denza D9: le dimensioni

Denza D9: gli interni e la tecnologia

Denza D9: motori, batteria, autonomia, ricarica

Denza D9: prezzi e allestimenti

Denza D9: gli esterni

Il veicolo per famiglie a tre file ha una forma squadrata, grandi porte scorrevoli ad azionamento elettrico, una serra generosa e due griglie dal design ugualmente contrastante.

Denza D9

L'imponente frontale è altrettanto sorprendente di quello di altri nuovi minivan, tra cui la Volvo EM90 / Zeekr 009 e le gemelle Toyota Alphard / Vellfire e Lexus LM. La forma squadrata con una linea del tetto quasi piatta massimizza lo spazio interno e c'è un grande tetto apribile panoramico per rendere l'abitacolo più arioso.

Denza D9: le dimensioni

Anche se sta presentando la Denza D9 a Ginevra, la Casa madre BYD mantiene il riserbo sulle specifiche tecniche per il momento.

Denza D9 in ricarica

Tuttavia, basta guardare la versione cinese per scoprire tutti i numeri rilevanti. È lunga 5.250 mm, larga 1.960 mm e alta 1.920 mm, con un enorme passo di 3.110 mm.

Dimensioni Denza D9 Lunghezza 5,25 m Larghezza 1,96 m Altezza 1,92 m Passo 3,11 m Capacità bagaglio N.D. Peso N.D.

Denza D9: interni e tecnologia

Poiché Denza vuole distogliere l'attenzione dall'acquisto di un SUV di lusso, la D9 ha interni di alta gamma con pelle ovunque. L'abitacolo ha una configurazione 2+2+3 con sedili regolabili e ripiegabili, per non parlare delle funzioni di ventilazione e massaggio. Oltre alla consueta coppia di schermi nella parte anteriore, ci sono altri display montati sui braccioli dei sedili della seconda fila per controllare varie funzioni.

Inoltre, è presente un sistema di intrattenimento per i sedili posteriori con doppio schermo e un piccolo frigorifero che può contenere fino a sei bottiglie. Le poltrone al centro scorrono in avanti e in dietro, offrendo un'abbondante quantità di spazio per le gambe, mentre il maniglione sul montante B facilita la salita e la discesa. Anche i sedili posteriori sono dotati di porte USB e bracciolo centrale, oltre che di illuminazione ambientale a LED e di altoparlanti del sistema audio Dynaudio.

Denza D9, la plancia Denza D9, i sedili centrali

Denza D9: motori, batteria, autonomia, ricarica

Mentre Denza mantiene le specifiche europee avvolte nel mistero per ora, la D9 venduta in Cina può essere acquistata come ibrida plug-in con un motore turbo a benzina da 1,5 litri. Il modello PHEV è disponibile con trazione anteriore e integrale, con una batteria da 20,39 kWh e una più grande da 40,06 kWh.

Il motore a combustione è in grado di erogare 139 CV e 231 Nm, mentre il motore elettrico anteriore ha una potenza di 231 CV e 340 Nm. Se si sceglie il modello a trazione integrale, Denza inserisce un elettromotore posteriore da 61 CV e 110 Nm. Le versioni FWD hanno una potenza combinata di 300 CV e 571 Nm, che consentono uno scatto 100 km/h in 9,5 secondi. Passando ai modelli AWD, si ottiene una potenza di 407 CV e 681 Nm che riduce il tempo di scatto a 7,9 secondi.

Denza D9, la vista frontale

In Cina, il modello elettrico Denza D9 è offerto anche in versione FWD e AWD. Entrambi hanno un motore anteriore da 308 CV e 360 Nm. Passando al modello a trazione integrale, il motore posteriore eroga 60 CV e 110 Nm, per un totale di 369 CV e 470 Nm. La variante FWD impiega 9,5 secondi per completare lo sprint, o solo 6,9 secondi se si sceglie la trazione integrale. Entrambe condividono un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 103,36 kWh.

Per quanto riguarda l'autonomia, va detto che il ciclo di prova dei veicoli leggeri cinesi (CLTC) è molto diverso dalla procedura di prova dei veicoli leggeri armonizzati a livello mondiale (WLTP) utilizzata in Europa. Il modello elettrico Denza D9 con trazione anteriore promette di percorrere 620 km, mentre la sua controparte a trazione integrale può arrivare a 600 km). La potenza massima di ricarica è di 166 kW, nel qual caso 15 minuti consentono un'autonomia di guida di 230 km.

Denza D9: prezzi e allestimenti

L'arrivo della Denza sul mercato europeo è previsto per la fine del 2024, anche se non è ancora noto il prezzo indicativo della D9.

Denza D9, gli schermi per i sedili centrali

Per il listino e gli allestimenti occorrerà quindi attendere ancora qualche mese.