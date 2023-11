duPont REGISTRY Group, l'ecosistema di lusso di Driven Lifestyle, ha annunciato oggi il lancio di duPont REGISTRY Insurance, un'agenzia assicurativa autorizzata. La nuova divisione assicurativa auto di lusso offre una copertura di altissima qualità e un servizio premium per i proprietari di automobili di pregio attraverso i prodotti offerti da Hagerty (NYSE: HGTY).

Ultima nata nel portafoglio del Gruppo duPont REGISTRY, duPont REGISTRY Insurance risponde alle esigenze assicurative del mercato delle auto da collezione. I clienti possono usufruire di tariffe altamente competitive grazie al rapporto con Hagerty e di ulteriori vantaggi esclusivi.

"Un numero sempre maggiore di americani acquista automobili di fascia alta e molti di questi proprietari hanno sperimentato le difficoltà di assicurare questo tipo di veicoli. La copertura assicurativa può essere difficile da trovare, costosa e afflitta da un servizio clienti inadeguato che non comprende il mercato delle auto di alta gamma o l'esperienza che questi clienti si aspettano", afferma Antoine Tessier, CEO del Gruppo duPont REGISTRY.

"Nessuno come noi conosce questo mercato e sa come offrire le esperienze elevate che i consumatori di fascia alta si aspettano. duPont REGISTRY Insurance è stata creata per fornire un servizio concierge eccezionale ai nostri clienti e agli altri appassionati di auto di fascia alta. Il team li aiuterà a ottenere la migliore copertura alle tariffe più competitive del Paese, fornendo al contempo un supporto impareggiabile al loro stile di vita motivato.

In collaborazione con Hagerty, duPont REGISTRY Insurance ha accesso a una copertura assicurativa a livello nazionale. Ulteriori vantaggi includono un abbonamento gratuito alla rivista duPont REGISTRY, inserzioni gratuite su duPontREGISTRY.com per i veicoli assicurati da duPont REGISTRY Insurance e altro ancora.

"Siamo entusiasti di collaborare con duPont REGISTRY e la sua clientela d'élite", afferma Derek Prechtl, vicepresidente senior delle vendite di Hagerty in Nord America. "Assicurare e valutare correttamente le auto di alto valore richiede competenze specifiche. Noi abbiamo i dati, l'esperienza e il servizio clienti di prim'ordine che questi proprietari meritano".

"I proprietari di auto esotiche e di alta gamma non cercano l'opzione assicurativa più veloce. Cercano esperienze affidabili, trasparenti e di alto livello, e questo rapporto è stato costruito per offrire proprio questo", aggiunge Tessier.

Per ulteriori informazioni su duPont REGISTRY Insurance, visitare il sito Insurance.dupontregistry.com.