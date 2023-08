Gli appassionati di aste di auto online hanno ora a disposizione una nuova piattaforma. Si chiama Sotheby's Motorsport e si concentra sui veicoli sportivi, esotici e di lusso del XXIesimo secolo che hanno un prezzo compreso tra 100.000 e circa 1.000.000 di dollari (90mila - 1 milione di auto circa al cambio attuale).

La nuova piattaforma è una joint venture tra RM Sotheby's e Motorsport Network. Il suo obiettivo è quello di fornire un'esperienza di alto livello agli utenti del crescente settore delle aste automobilistiche online.

Realtà consolidate che si uniscono

RM Sotheby's, lo ricordiamo, è la più grande casa d'aste al mondo per vendite totali, un'auto rara o di collezione su sette delle 10 auto più vendute passa per RM Sotheby's, attraverso una combinazione vendite dal vivo e online su misura.

Motorsport Network è la voce riconosciuta a livello mondiale per l'industria automobilistica e del motorsport e per i suoi fan, con una vasta gamma di partecipazioni che includono, all'interno della sua divisione Driven Lifestyle, duPont REGISTRY, FerrariChat, Canossa Events e Cavallino.

Collaborando a questa nuova iniziativa, le due aziende leader del settore ritengono che Sotheby's Motorsport combini i migliori aspetti delle aste dal vivo e di quelle online, offrendo ad acquirenti e venditori un'esperienza di fiducia e di alto contatto per garantire il successo della transazione.

"Il segmento di fascia alta del mercato automobilistico, che rappresenta 20 miliardi di dollari di vendite annuali negli Stati Uniti, merita un livello di servizio, di fiducia e di soddisfazione del cliente superiore a quello attualmente offerto da molti siti di aste online", ha detto Chip Perry, amministratore delegato di Sotheby's Motorsport ed ex amministratore delegato fondatore di AutoTrader.com.

"Sotheby's Motorsport è una vera e propria esperienza di lusso, progettata per servire questo mercato non ancora sfruttato. Con questa nuova esperienza, sia gli acquirenti che i venditori possono avere la certezza che abbiamo controllato i veicoli, le offerte e che offriremo un servizio in totale autonomia dall'inizio alla fine".

"Sotheby's Motorsport è un complemento perfetto alle nostre aste leader del settore e ai nostri eventi dal vivo, nonché una soluzione chiavi in mano per chiunque voglia vendere o acquistare un veicolo moderno di alta gamma", ha commentato Gord Duff, responsabile globale delle aste di RM Sotheby. "L'annuncio di oggi illustra il nostro impegno a fornire sia agli acquirenti che ai venditori offerte diversificate che soddisfino al meglio le esigenze dei collezionisti e degli appassionati che vendono o sono sul mercato per veicoli senza tempo".

Annunci dettagliati e assistenza professionale

Ogni annuncio include immagini inedite ad alta risoluzione degli interni, degli esterni, del vano motore e del sottoscocca, video di guida e un rapporto completo di ispezione di terzi o una dichiarazione dettagliata del venditore. Gli acquirenti possono anche utilizzare la funzione Proxy Bidding, che consente loro di fissare un'offerta massima e di vincere senza essere presenti alla chiusura dell'asta.

Per i venditori, Sotheby's Motorsport è l'unica piattaforma online del settore a fornire un servizio di assistenza dall'inizio alla fine. Sotheby's Motorsport si occupa della creazione dell'inserzione online, che include l'organizzazione di fotografie, videografie e ispezioni, e, dopo il completamento della vendita, gestisce il trasferimento dei documenti di proprietà, il pagamento dei vincoli se necessario e il trasferimento dei fondi. Tutti gli offerenti sono controllati in anticipo e in modo sicuro, per garantire la massima tranquillità dopo un'offerta vincente.

La Monterey Car Week 2023

Questa settimana si sono aperte le registrazioni per le aste inaugurali che si svolgeranno durante la Monterey Car Week. I veicoli saranno esposti al Portola Hotel & Spa di Monterey durante la Monterey Car Week da martedì 15 agosto senza riserve a martedì 22 agosto.

Sotheby's Motorsport è attualmente disponibile per gli acquirenti di tutto il mondo e per i venditori con veicoli immatricolati negli Stati Uniti, con un'espansione internazionale prevista per il prossimo anno.