Il 14 luglio un dune buggy omologato per l'uso stradale e di provenienza militare sarà messo all'asta nel Regno Unito. Si tratta di un Longline/Ricardo MkII Light Strike Vehicle (LSV) con un pedigree di servizio encomiabile, ha servito anche lo Special Air Service (SAS) del Regno Unito nella prima guerra del Golfo.

Bonhams stima che il prezzo di vendita sarà compreso tra le 28.000 e le 30.000 sterline (32.500 - 34.800 euro circa al cambio attuale).

Il motore è di origine Volkswagen

Longline costruì originariamente questi LSV per il Ministero della Difesa britannico. Secondo quanto riferito, ha prodotto solo sei esemplari del modello MKII, cinque dei quali sarebbero ancora in vita. L'esercito ha mantenuto il riserbo sugli esatti dettagli del servizio. In seguito, il produttore di componenti automobilistici e da corsa Ricardo ha acquisito l'azienda, per questo porta al nome Longline/Ricardo.

La MkII LSV utilizza un motore flat-four da 1,9 litri raffreddato ad acqua di origine Volkswagen, proveniente da un furgone Transporter, ed è dotata di trazione integrale. La precedente variante MKI era a due ruote motrici, la successiva MKIII passò a un motore turbodiesel, sempre Volkswagen.

Fotogallery: Foto - Longline Ricardo MkII del 1990

12 Foto

E' dotata di un telaio tubolare che include una gabbia di sicurezza, le sospensioni hanno componenti di origine Volkswagen e i punti di imbracatura consentono il trasporto aereo tramite elicottero. Non c'è blindatura perché l'LSV doveva essere un veicolo veloce per le SAS e sfrecciare nel deserto (la velocità massima si aggira intorno ai 100 km/h).

Per quanto riguarda l'armamento, l'LSV può trasportare una mitragliatrice, un lanciagranate o il sistema missilistico anticarro Milan (attenzione però, l'esemplare in vendita non ha armi).

Qualche curiosità

Un altro venditore nel Regno Unito sta offrendo un Longline LSV che è appartenuto al conduttore televisivo Bear Grylls (conosciuto per la serie televisiva Uomo vs. Natura, nota anche come Ultimate Survival), che ha una configurazione a tre posti con una terza sedia nella sezione posteriore e una mitragliatrice calibro 50 (disattivata).

L'LSV ha delle somiglianze con l'ISV che GM Defense fornisce ora all'esercito americano. Entrambi i veicoli utilizzano componenti di serie per creare un mezzo robusto adatto alle esigenze militari, tuttavia l'ISV è significativamente più grande, avendo spazio per trasportare nove soldati e tutto il loro equipaggiamento.