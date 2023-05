A pochi giorni dal debutto, l’Aston Martin DB12 ha già trovato la sua prima casa. Durante l’evento di beneficenza amfAR Gala tenutosi a Cannes, la prima DB12 in assoluto è stata battuta all’asta per 1,5 milioni di euro.

Si tratta di una cifra otto volte superiore a quella di listino, ma è bene notare che la vendita della “Aston” ha avuto fini nobili: l’intero ricavato contribuirà a finanziare la ricerca sull’AIDS.

È lei la star

L’asta è stata parte di una serata glamour, con tante star del cinema e dell’intrattenimento che hanno sfilato insieme alla DB12. Presentata sul palco dagli attori Eva Longoria e James Marsden, tra gli ospiti presenti ci sono stati Queen Latifa, Rebel Wilson, Heidi Klum e Bianca Balti.

Aston Martin DB12

Oltre alla particolare cornice in cui è avvenuta l’asta, a giustificare l’enorme cifra di vendita ci sono una serie di dettagli speciali e unici su questa DB12. L’Aston Martin, infatti, reca sulla copertura del motore gli autografi di Fernando Alonso e Lance Stroll, che nel corso del weekend hanno corso con l’omonima scuderia di Formula 1 nel Gran Premio di Monaco.

Inoltre, la DB12 è stata personalizzata dal reparto Q by Aston Martin, con badge speciali sulle fiancate e ricami dedicati sui sedili.

680 CV per la pista o per i lunghi viaggi

Sotto il cofano dell’Aston Martin c’è sempre il 4.0 V8 biturbo da 680 CV e 800 Nm abbinato al cambio automatico a 8 rapporti. Il propulsore non elettrificato vanta una coppia superiore del 34% rispetto alla DB11 grazie a una serie di accorgimenti tecnici, come l’aumento del diametro della turbina, un impianto di raffreddamento più efficiente e un circuito di lubrificazione capace di gestire ancora meglio lo stress in caso di utilizzo in pista.

Aston Martin DB12

Le prestazioni sono da vera granturismo, con uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi e una velocità massima di 325 km/h. Anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente, il listino dovrebbe partire da almeno 200.000 euro e nei prossimi mesi vedremo la DB12 anche in versione Volante con la capote in tela.