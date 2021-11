Nel 2011 Aston Martin presentò la Cygnet, un modello ultracompatto derivato dalla Toyota iQ e definito dalla Casa inglese come una “soluzione di lusso per la mobilità urbana”. Eppure, la Cygnet non è stato il primo esperimento per la città fatto da Aston.

Negli anni ’80, infatti, furono venduti 26 esemplari della Frazer-Tickford Metro e uno di questi è pronto a trovare un nuovo proprietario.

L'Aston Martin per la città

La Frazer-Tickford Metro fu una city car nata da una collaborazione tra Aston Martin e l’azienda British Leyland. Assemblata dalla Tickford, il modello si basa su un’Austin Metro, ma è molto più lussuosa e curata dell’auto originale.

Aston Martin, infatti, aggiunse un tocco di eleganza con rivestimenti in pelle e Alcantara e comfort inusuali per veicoli di questo tipo negli anni ’80 come il tetto panoramico e il cruise control. Esternamente, la Metro ha un look piuttosto aggressivo, con paraurti e minigonne maggiorate e il logo di Aston Martin sul portellone.

Il motore, però, era davvero poco “Aston”. La Frazer-Tickford, infatti, è mossa da un 1.3 “potenziato” fino a 80 CV.

Piccole, ma non nel prezzo

L’esemplare è in vendita all’asta nella concessionaria inglese H&H Classics ed uno dei tre mai costruiti con la guida a sinistra. La strana Aston Martin ha percorso appena 15.000 km dal 1982 e può valere oltre 45 mila sterline (più di 53 mila euro).

1982 Aston Martin Frazer-Tickford Metro Aston Martin Cygnet V8

La quotazione sarebbe in linea con la Cygnet, un altro modello raro venduto anche in Italia tra il 2012 e il 2013. Con un prezzo di vendita originale tra i 40 e i 50 mila euro, la Cygnet non fu esattamente un successo e fu tolta dal mercato dopo poco più di un anno con meno di 800 esemplari immatricolati.

A differenza della Metro, però, questa Aston Martin ha ricevuto anche un motore 4.7 V8 da 436 realizzato su specifica richiesta di un cliente nel 2018.