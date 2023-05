Fervono i preparativi in casa Aston Martin per la presentazione della nuova DB. Chiamata probabilmente DB12, la nuova super sportiva di riferimento di Gaydon sarà presentata il 24 maggio.

Il brand inglese ha iniziato ad anticipare alcune delle caratteristiche del modello con un nuovo teaser che segue il primo pubblicato alcuni giorni fa.

Una granturismo di nuova generazione

Nella nuova anticipazione fornita dalla Casa, si parla di un modello che “definirà la prossima generazione di sportive di lusso”. Secondo il marchio, la DB12 sarà caratterizzata da “prestazioni prodigiose, una dinamica di guida da leader del segmento e da un’integrazione avanzata tra le nuove tecnologie e lo stile iconico delle DB”.

Aston Martin DB12, il teaser del frontale

Indicazioni un po’ generiche, a dir la verità, ma che rendono l’idea su quanto Aston Martin punti sulla nuova supercar, che dovrebbe essere sempre declinata nelle versioni Coupé e Volante col tetto in tela.

Classica Aston Martin dentro e fuori

Per scoprire come sarà la nuova Aston dovremo attendere ancora qualche giorno, ma le foto spia degli scorsi mesi ci hanno dato già un’idea delle sue forme. Ripresa sia su strada che al Nurburgring, la DB12 conserverà il look tipicamente associato ai modelli del brand, col lungo cofano, il posteriore raccolto e i fari circolari che si allungano verso la fiancata.

Aston Martin DB12, le foto spia al Nurburgring

Oltre al nuovo stile, ci si aspettano varie novità negli interni, con un sistema d’infotainment inedito che potrebbe essere di origine Mercedes. Previsti anche numerosi sistemi di assistenza alla guida, mentre sotto al cofano dovrebbe esserci sempre un motore V8.

Aston Martin DB12, il teaser degli interni

L’otto cilindri potrebbe essere stato spremuto a dovere per alzare l’asticella rispetto agli attuali 510 CV. E (probabilmente in un secondo momento) non mancherà un V12 da più di 640 CV.