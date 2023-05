Per il team di Formula 1 di Aston Martin è stato un inizio di stagione davvero positivo. Mettendo a frutto l’esperienza di Fernando Alonso e il talento di Lance Stroll, la scuderia inglese si sta dimostrando un osso durissimo per Ferrari, Mercedes e Red Bull.

Per celebrare questa ottima partenza, la Casa di Gaydon presentata la DBX707 AMR23 Edition, un’edizione speciale del SUV più potente dell’intera gamma.

Ispirata dalla pista

Realizzata dalla divisione Q by Aston Martin, la speciale DBX riprende nello stile la monoposto di Formula 1 e l’Official Medical Car di questa stagione. Il modello si distingue immediatamente per la tinta Podium Green e per i badge Q by Aston Martin, oltre a un kit carrozzeria davvero aggressivo interamente in fibra di carbonio.

Aston Martin DBX707 AMR23 Edition

In abbinamento con la colorazione degli esterni, c’è l’impianto frenante Racing Green, mentre a bordo si trovano degli interni lussuosi con tessuto Inspire Sport nella doppia tonalità Onyx Black ed Eifel Green. Per rendere ancora più completo l’abitacolo, non mancano finiture satinate scure, modanature in fibra di carbonio e il logo AMR23 sui battitacco.

Assetto dedicato

Aston Martin afferma di aver rivisto anche il telaio e la meccanica, con una taratura ad hoc per motore, trasmissione, sospensioni, freni, elettronica e aerodinamica, senza però entrare nello specifico delle varie modifiche.

Aston Martin DBX707 AMR23 Edition, gli interni

Ricordiamo che la DBX707 “di serie” monta un V8 da 707 CV e 900 Nm, con un’accelerazione 0-100 km/h di appena 3,1 secondi e una velocità massima di 310 km/h. Il tutto è abbinato a un nuovo cambio automatico a 9 rapporti, a un telaio rinforzato e ad ammortizzatori rivisti e dotati del sistema eARC per ridurre il rollio in curva.

La Casa non svela neanche il prezzo dell’edizione speciale (già ordinabile in tutte le concessionarie), ma c’è da credere che saranno necessari più degli oltre 260.000 euro della DBX707 "normale".