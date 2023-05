Mancano poco più di due settimane alla presentazione dell'Aston Martin DB12, erede diretta della DB11, rispetto alla quale sarà più potente e veloce. Un modello importante per la Casa che darà via a una vera e propria "invasione". Secondo quanto raccontato da Lance Stroll al summit "Future of the car" organizzato dal Financial Times (e riportato da Autocar) la Casa si prepara a lanciare altri 7 nuovi modelli entro il 2026.

Un ritmo di più di due novità all'anno. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci

GT e non solo

"Introdurremo nuove tecnologie, integreremo nell'azienda le prestazioni del nostro team di F1 e porteremo avanti il grande lusso della gamma attuale" ha dichiarato Stroll parlando dei futuri modelli Aston Martin. Tra questi ci saranno le sostitute delle attuali Vantage e DBS (oltre che della già citata DB11, chiamata DB12), con diverse varianti sia dal punto di vista di stile sia delle prestazioni.

Le foto spia della Aston Martin DB12

Il numero uno della Casa ha poi anticipato l'arrivo di un modello definito "al di sopra delle GT". Una Aston Martin unica, capace di unire "lusso e prestazioni di alto livello". Per tutte ci saranno nuove tecnologie, non messe per aumentare l'effetto wow bensì "così come i nostri clienti le vogliono".

Tra le nuove Aston Martin non mancherà naturalmente anche una sportiva elettrica. Attesa per il 2025 è ancora avvolta nel mistero. Ne sapremo di più il 27 giugno in occasione della conferenza stampa dedicata agli investitori.

Aston Martin Valkyrie

Dalla Formula 1 alla strada

Al vertice della gamma ci dovrebbe essere una nuova hypercar a motore centrale strettamente imparentata con la monoposto di Formula 1. E no, non si tratta della Valkyrie o della Valhalla, per la quale Aston Martin prevede di arrivare a una produzione annua compresa tra le 1.200 e le 1.500 unità.

Aston Martin Valhalla

A lei potrebbe spettare il titolo di Aston Martin più costosa della storia, con prezzo di 3 milioni di sterline (3,4 milioni di euro).