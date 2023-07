Barbie è il fenomeno del momento. Il film con Margot Robbie e Ryan Gosling sta conquistando il cinema e dando ulteriore popolarità alla bambola più famosa del mondo. In passato, anche il mondo dell’auto ha omaggiato l’universo rosa di Barbie con una serie di modelli speciali, tra concept e serie limitate.

Tra queste c’è la Fiat 500 del 2009, una show car esclusiva ricca di accessori unici.

Si fa notare (ed è diventata di serie)

Di Fiat 500 Barbie ne è stata realizzata solo una ed è stata venduta nel corso di un’asta benefica che si è svolta nel 2009 in occasione dei 50 anni della bambola prodotta dalla Mattel. La prima cosa che colpisce della 500 è senza dubbio la colorazione rosa, che fa sembrare la Fiat un “giocattolo” in scala reale.

Fiat 500 Barbie (2009)

Inoltre, ci sono inserti in Swarovski che decorano i finestrini, i cerchi, l’antenna e buona parte degli interni. A bordo troviamo dei sedili in pelle e alcantara rigorosamente di colore rosa, mentre il pomello del cambio riporta il logo Barbie, così come i pannelli delle portiere. Come se non bastasse, nei vani portaoggetti sono presenti dei lucidalabbra dai colori brillanti, mentre ogni vettura è stata venduta con un telo copriauto.

Anche in questo caso, l’accessorio è tutt’altro che banale, dato che riporta l’immagine della prima 500 stilizzata in formato Barbie.

Gli interni della Fiat 500 Barbie

Dalla 500 Barbie è nata la serie speciale 500 Pink. Ognuno dei 20 esemplari previsti originariamente è caratterizzato dalla tinta Rosa Flamingo, ma la dotazione di serie non ha gli “eccessi” del concept originale. A muovere la Pink è lo stesso 1.2 da 69 CV presente sulle altre versioni, mentre nell’equipaggiamento della Fiat sono compresi il tetto panoramico, il climatizzatore automatico e il sistema multimediale Blue&Me.