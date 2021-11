Pensavamo di aver fatto ormai l'abitudine agli allestimenti e alle edizioni speciali che l’iconica citycar torinese ha ricevuto nel corso dei quasi 15 anni di produzione, ma non avevamo ancora visto l’ultima 500 “barbiezzata” in mostra al Salone di Los Angeles.

È stata realizzata da Mattel, l’azienda che oltre 60 anni fa ha creato la bambola più famosa al mondo, utilizzando un esemplare di Fiat 500e per riprodurre in dimensioni reali la scintillante spider a due posti Extra Car di Barbie.

È diventata una spider

Proprio come il modellino giocattolo, l’auto ha una carrozzeria verniciata in luccicate tonalità argentata e ci sono anche le stesse portiere alate, i cerchi arcobaleno, oltre ai fari e allo scarico, entrambi a forma di stella.

All’interno domina il colore rosa e si notano i particolari poggiatesta pelosi, mentre la plancia e i sedili sono ripresi direttamente dal modello 500e con il logo Barbie al centro del volante al posto di quello Fiat.

Riprodotta nei minimi dettagli

Sotto le forme dell’Extra Car si cela la variante elettrica della piccola torinese lanciata negli Usa nel 2013, in grado di sviluppare 113 CV di potenza e 199 Nm di coppia, per un’autonomia dichiarata intorno ai 160 km. Per modificare la 500 in stile Barbie il team veicoli di Mattel ha impiegato un periodo di dieci settimane, basandosi sul design originale dell’auto giocattolo.

L'azienda infatti è partita direttamente dai file CAD del modellino che è stato ridimensionato per adattare le proporzioni a un'auto di grandezza reale. Inoltre le ruote, anteriori da 20" e posteriori da 22", sono state stampate in 3D prima di essere dipinte a mano.

A ottobre è in uscita il film dedicato a Barbie con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling; chissà se per l'occasione non li vedremo a bordo di questa scintillante spider.