Sta per arrivare un nuovo set per costruire un modellino in scala del Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico di Elon Musk. Ma no, non è firmato Lego bensì Mattel Mega (ovvero i mattoncini colorati del colosso statunitense) e non per questo manca di dettagli e fedeltà estetica. Anzi: dalle foto il Cybertruck Mattel - vuoi anche per le forme decisamente squadrate dell'originale - sembra davvero molto simile alla versione vera e propria.

Inoltre ci sono numerosi elementi davvero particolari sparsi lungo tutta la carrozzeria e non solo, a replicarne tutte le peculiarità grazie ai 3.283 mattoncini che lo compongono.

A prova di proiettile

Uno dei momenti più chiacchierati della presentazione del Tesla Cybertruck è stato sicuramente quello che ha visto uno sfortunato lancio di una palla di metallo contro i cristalli - teoricamente a prova di tutto, palle di metallo e proiettili compresi - ma usciti malconci dal test. Ed ecco che il modellini in mattoncini Mattel sfoggia i vetri laterali scheggiati grazie a una speciale decalcomania.

Ci sono poi le sospensioni regolabili in altezza, tetto, portiere e cassone apribili, abitacolo con tanto di monitor centrale con differenti schermate (basta cambiare l'adesivo) e una tazza marchiata Tesla inserita nel portabicchieri.

Per pochi

Il reveal ufficiale del modellino in mattoncini del Tesla Cybertruck è previsto per oggi alle 18.00, quando saranno aperti gli ordini sul microsito dedicato, all'interno del portale "Creations" di Mattel, dove sono presenti tutte le versioni speciali dei giocattoli dell'azienda americana. E speciale il Cybertruck lo sarà, con una tiratura limitata e prezzo di 250 dollari (215 euro).

Quello presentato oggi è il nuovo capitolo che vede Mattel collaborare con Tesla, dopo il modellino radiocomandato disponibile in 2 misure (scala 1:10 e 1:64), col primo andato sold out in pochissimi minuti.