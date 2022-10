A pochi mesi dalla presentazione la Maserati Grecale vi veste di rosa per celebrare la collaborazione con Barbie, la bambola più famosa del mondo. Nasce così un SUV che non passa di certo inosservato, sia per la livrea decisamente brillante, sia perché sotto il cofano si nasconde il V6 da 530 CV.

Un esercizio di stile che guarda alla beneficienza: il 10% della vendita dei soli due esemplari previsti, infatti, sarà donato a scopi benefici all’iniziativa Barbie Dream Gap Project.

La “Barbie Car” del Tridente

Nata grazie al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie (che consente di scegliere in modo certosino colori e materiali per interni ed esterni della propria vettura), la Grecale si fa subito notare per il caratteristico colore rosa che definisce quasi ogni centimetro della carrozzeria.

A questa tinta sono abbinate delle sottili linee color giallo acido che richiamano l’anima sportiva della Maserati e diversi elementi neri, tra cui i cerchi in lega da 20".

A bordo, invece, troviamo sedili, plancia e pannelli delle portiere in pelle con impunture rosa, mentre sui poggiatesta è riportato il badge “B” per sottolineare il legame con l'edizione speciale.

Dal punto di vista meccanico, alla base delle due Grecale c’è la versione più potente, la Trofeo, con motore V6 Nettuno da 530 CV.

Esclusiva e nobile d’animo

Il primo dei due esemplari previsti per il mercato mondiale è stato presentato negli scorsi giorni durante l’evento di lancio del negozio di lusso Neiman Marcus a Los Angeles, mentre informazioni più specifiche sulla seconda Maserati Grecale dedicata a Barbie saranno divulgate nel corso del 2023.

Chissà che non possa essere protagonista del film Barbie in uscita al cinema il prossimo anno, magari in versione elettrica Folgore, per affiancare la Corvette d'epoca a batterie che comparirà nella pellicola con protagonisti Margot Robbie e Ryan Goslin.

In ogni caso, il 10% del ricavato dalle vendite delle Maserati andrà a supportare l’iniziativa del brand Barbie che ha l’obiettivo di offrire pari opportunità e rimuovere le barriere che ostacolano la vita di bambine e ragazze in tutto il mondo.