Vi presentiamo il nuovo sito di Motor1

Un nuovo sito internet non fa notizia. Perché viviamo nell’era della “creator economy” che corre sui social ed è più veloce e immediata. E quando il sito cambia non te ne accorgi nemmeno perchè oggi il contenuto “is the king".

Per noi a Motor1.com il sito web però è importante, perché il nostro magazine è nato (e cresciuto) come sito e perché crediamo che un sito internet sia uno strumento di informazione imprescindibile per chi vuole leggere le notizie prendendosi il tempo che serve per approfondire.

Pensateci: è esattamente quando sentiamo l'esigenza di conoscere o capire ciò che ci interessa davvero che viene voglia di navigare un sito. E noi abbiamo ripensato www.motor1.com per rendere quest'esperienza di informazione ancora più veloce e immediata in funzione del contenuto. Che può essere una prova su strada, un'analisi tecnica, oppure una guida all’acquisto o, ancora, la storia di un’auto speciale...

Famiglia allargata

Usando la grammatica automobilistica, abbiamo fatto un restyling profondo e non un semplice "model year". E' un aggiornamento che non coinvolge solamente l'estetica. anche l'organizzazione dei contenuti è stata rivista, sia per quanto riguarda il "dove" troverete tutto ciò che pubblichiamo giornalmente, sia il "cosa".

Foto di: Motor1 Italy Il nuovo sito Motor1.com, la home page

Perché da oggi su Motor1.com Italia troverete anche gli articoli di OmniFurgone.it, organizzati in una sezione dedicata ai veicoli commerciali. Anche loro protagonisti di una trasformazione di prodotto e mercato. Vi basterà cliccare sul link "OmniFurgone" in alto per finire nella sezione dedicata, dove come sempre troverete novità di prodotto, approfondimenti e prove. Rimarrà invece il canale Youtube dedicato.

Come si naviga sul nuovo Motor1.com

Il nostro nuovo sito è come in passato full responsive, quindi che lo navighiate da computer, smartphone o tablet si adatterà perfettamente alle dimensioni del vostro schermo. Un "must have" imprescindibile per un'ideale fruizione dei contenuti.

Nella parte in alto - l'header come si dice in gergo - troverete i link alle varie sezioni del sito: News, Prove e Da Sapere, assieme a Video, Foto e altri collegamenti a pagine che trattano di argomenti di stretta attualità, come i vari saloni dell'auto. Si arriva poi agli articoli, organizzati in box di dimensioni differenti e non più nel vecchio slider. Più in basso ci saranno le notizie in ordine di pubblicazione, affiancate a un box che mostra quelle più lette al momento.

Foto di: Motor1 Italy Il nuovo sito Motor1.com, gli articoli Foto di: Motor1 Italy Il nuovo sito Motor1.com, la home page

Dite che manca qualcosa? Cliccando sulle tre linee in alto a sinistra - si chiama burger menù - troverete i collegamenti per andare al listino di Motor1, suddiviso per marchi, singoli modelli o tipi di carrozzeria.

Quindi c'è una funzione già presente sulla vecchia versione che vi consigliamo di provare: la possibilità di passare dal tema chiaro a quello scuro. La prima modalità prevede sfondo bianco, la seconda nero. Se per navigare il nostro sito utilizzate monitor Oled prendete in considerazione la seconda opzione: risparmierete un po' di batteria.

Il nuovo sito Motor1.com, il tema chiaro e quello scuro

Sempre "work in progress"

Rifatte impaginazione e organizzazione dei contenuti, non abbiamo certo voglia di fermarci. Non solo dal punto di vista editoriale. Nuove funzionalità, piccoli o grandi miglioramenti. Su tutti i nostri siti. Motor1 è infatti una realtà internazionale, il primo magazine globale dell'auto, con edizioni sparse in numerosi Paesi. E una redazione europea - Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Spagna e Turchia, per offrire un'informazione ancora più completa. Assieme a InsideEVs, il magazine online dedicato al mondo dell'elettrico.

Intanto fateci sapere cosa ne pensate del nostro nuovo "vestito".