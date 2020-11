Il mondo sta cambiando più velocemente del previsto. Non c'è bisogno di ricordare come e perché ma è evidente che quello dell'automobile è uno dei settori più toccati da questa rivoluzione. Una rivoluzione che è tecnologica, economica e culturale, ed è iniziata qualche anno fa, ma è stata ulteriormente accelerata dalla pandemia.

Dunque se oggi per uscire dall'emergenza è fondamentale limitare gli spostamenti fisici, non si dovrebbe fermare la mente per riflettere su cosa ci aspetta. E noi, anche per deformazione professionale, fermi non ci vogliamo stare perchè dobbiamo prepararci a nuove sfide editoriali. Il che significa studiare, capire e guardare oltre l'automobile di oggi, senza preconcetti sul futuro che verrà.

Con queste premesse abbiamo deciso di cambiare il logo di Motor1.com. E ci teniamo a precisare che non si tratta di un semplice restyling. Non solo perché lo abbiamo sviluppato in collaborazione con un grande designer qual è Pininfarina, ma perché questo marchio riassume l'ambizione di preservare un'informazione specializzata di qualità, puntuale e indipendente, con il plus del nostro essere internazionali. E non c'è modo migliore di rappresentare tutto questo con il linguaggio più universale di tutti, quello del design.

Questo nuovo marchio è dedicato a tutti voi che ci seguite da anni e ci accompagnerà per molto tempo firmando le nuove iniziative editoriali a cui stiamo lavorando e vi sveleremo molto presto su Motor1.com.

Il bello di un reveal... al museo

Il nuovo logo di Motor1.com è stato presentato il 5 novembre al museo Pininfarina di Cambiano, un luogo speciale che ospita una collezione di automobili straordinarie in rappresentanza dei 90 anni di attività del designer torinese. Dalla Cisitalia 202, esposta come "opera d'arte in movimento" anche al MOMA di New York, alla Battista, la hypercar elettrica sviluppata da Automobili Pininfarina.

Al reveal, trasmesso in diretta streaming, ha preso parte anche Paolo Pininfarina, Presidente di Pininfarina S.p.A.

Il dietro le quinte del logo in un video

Di solito i video li facciamo per le auto, ma questa volta lo abbiamo voluto fare per noi stessi per rappresentare il grande lavoro di squadra che c'è anche dietro la realizzazione di un marchio.

Se non avete seguito in diretta vi invitiamo a fare play sul video in cui abbiamo riassunto i momenti salienti di questa operazione stilistica unica nel suo genere.

Online da oggi

Il nuovo marchio di Motor1.com è ufficialmente online da oggi in Italia come in tutte le 10 edizioni del nostro network e ha portato con sé il rinnovamento del visual grafico delle nostre pagine Facebook, Twitter e YouTube, come pure dei nostri video.