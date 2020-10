Quasi 4.000 video e poco meno di 300 milioni di ore di visualizzazioni totali. Un archivio di prove su strada, eventi speciali, #PerchéComprarla e tanto altro ancora che con quasi 500.000 iscritti, conferma Motor1.com il primo canale YouTube di informazione motoristica in Italia.

Da oggi, però, i nostri video arrivano anche sul grande schermo dei televisori Samsung compatibili con Samsung TV Plus, all’interno di Motor1TV: il primo canale motoristico disponibile sulla piattaforma di smart tv.

Che cos’è Samsung TV Plus

Samsung TV Plus è la piattaforma di smart tv esclusiva di Samsung la cui visione è gratuita e libera: non servono download o carte di credito, ma basta possedere una smart TV Samsung prodotta dopo il 2016 e connessa ad internet.

Per conoscere in dettaglio il funzionamento della piattaforma vi rimandiamo a questa pagina del sito ufficiale Samsung dov’è disponibile una sezione di FAQ (domande frequenti). A questo link (PDF) potete invece consultare la lista aggiornata dei canali che troverete on air.

Come vedere Motor1TV

Motor1TV è attiva da oggi sul canale 4053. La programmazione comprende il meglio dei nostri contenuti video e delle playlist che oggi animano il canale YouTube di Motor1.com Italia e l’offerta, poi, sarà aggiornata mensilmente con tutte le ultime produzioni, le recensioni, le prove speciali e tanto altro.

Ci vediamo anche in smart tv!