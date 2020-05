Anche noi ci siamo fermati ai box per un pit-stop forzato, a causa del lockdown dovuto al Coronavirus. Ma i Perché Comprarla, in realtà, non si sono mai fermati davvero...

Abbiamo approfittato di queste settimane, infatti, per lavorare al restyling di un format nato ben 6 anni fa, come potete vedere navigando nel nostro archivio. E dopo 255 video-prove, siamo pronti a ripartire!

Dare risposta alle domande

Dal 2014 è il nostro appuntamento fisso del sabato mattina e così il Perché Comprarla (e perchè no) è diventato il format di video recensione automobilistica più seguito in Italia.

Una guida all’acquisto nel vero senso della parola, che per tanti è lo strumento di scelta per orientarsi fra gli ultimi modelli introdotti sul mercato.

Seguendo i cambiamenti che hanno interessato le automobili in questi anni - e tenendo conto dei vostri suggerimenti - abbiamo evoluto il format partendo dalle domande che vengono in mente quando si valuta l’acquisto di un’auto.

E il Perché Comprarla è proprio il format che risponde a queste domande, in una recensione che continua a mettere in evidenza gli aspetti più concreti delle automobili.

Il supporto delle immagini

Abbiamo aggiornato anche i punti di vista con cui andiamo ad analizzare i nuovi aspetti di ogni modello e le caratteristiche che sono diventate più attuali al giorno d’oggi, entrando più in dettaglio per quanto riguarda la disponibilità di spazio o la praticità degli interni, ad esempio.

Attraverso nuove tecniche di ripresa, inoltre, raccontiamo quindi com’è fatta un’auto e come va in maniera più immersiva e diretta. Il tutto, con l’aggiunta di infografiche che aiutano ad analizzare ancora meglio tutti i parametri su cui poi si baseranno le proprie scelte.

Come nel caso degli ADAS, cioè gli assistenti alla guida, e per valutare le caratteristiche di sicurezza nei crash test.

Un po’ di numeri

A proposito di numeri, sapete qual è la prova del Perché Comprarla più vista? Quella della Fiat Tipo 5 porte, con 1,3 milioni di views. Sul podio ci sono anche la Peugeot 3008 con 1,24 milioni di e l’Alfa Romeo Giulia, con 1,15 milioni. E il tempo medio di visualizzazione sul singolo video è superiore ai 4 minuti.

L’auto più costosa che ha preso parte ad un Perché Comprarla, invece è la Bentley Mulsanne Speed, mentre la recensione che è uscita fuori dagli schemi è stata quella del MUL, in occasione di un pesce d’aprile con protagonista un… asino come mezzo di trasporto alternativo ed ecologico.

Anche auto storiche, furgoni e moto

C’è poi la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro, l’auto simbolo del Perché Comprarla Classic - ovvero la variante del format dedicata alle auto storiche - affiancata anche dal Perché Comprarlo pensato per i veicoli commerciali di OmniFurgone.it e al Perché Comprarla dove le protagoniste sono le due ruote provate dalla redazione di OmniMoto.it.

I nostri partner

Approfittiamo per ricordare (e ringraziare) i nostri partner storici. Nella valutazione di un’automobile quando si parla di sicurezza dei bambini e praticità nell’utilizzo quotidiano, giudichiamo le protagoniste del Perché Comprarla usando seggiolini e passeggini Cybex.

Per quanto riguarda invece tutto quello che c’è prima di iniziare le riprese video, è Wash Out a prendersi cura della carrozzeria e dell’abitacolo prima di portare le auto sul set.

Ci vediamo online!

Siamo pronti, insomma, a ripartire con le recensioni di tutti i nuovi modelli che arriveranno sul mercato, mettendoci nei vostri panni e continuando ad utilizzare un linguaggio semplice e diretto.

L’appuntamento dunque, come sempre, è per ogni sabato, a partire da domani. Anzi, a ripartire!