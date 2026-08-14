La supercar da 1.250 CV che frena meglio di tutte

La Czinger 21C Spyder è in un certo senso ancora più estrema delle sue antecedenti. Si tratta della terza variante della 21C realizzata dal costruttore con sede a Los Angeles, ed è molto più di una semplice versione scoperta. La 21C Spyder debutta con un innovativo sistema frenante integrato che riduce le masse non sospese e migliora la sensibilità di frenata.

Il nuovo sistema, denominato BrakeNode, fonde il montante della sospensione, la pinza freno e i condotti del fluido idraulico in un unico componente. Czinger dichiara che questo sistema riduce gli spazi di arresto fino al 15% rispetto alle configurazioni convenzionali, risparmiando circa 0,68 kg di masse non sospese su ciascuna ruota.

L'importanza di fermarsi

Le pinze anteriori sono dotate di pistoni in titanio, che aiutano a mantenere il liquido idraulico più freddo del 15% rispetto ai freni con pistoni in acciaio inossidabile. Esse mordono dischi carbo-ceramici da 16,1" all'anteriore e da 15,3" al posteriore. Secondo la Casa il sistema BrakeNode offre anche una manutenzione più agevole rispetto ai freni tradizionali, poiché non è necessario scollegare la pinza per rimuovere le pastiglie o i dischi.

Fotogallery: Czinger 21C Spyder 21 Fonte: Czinger

Nuovo vestito, stessa potenza

La Czinger 21C Spyder, mostrata in anteprima alla Monterey Car Week 2026, condivide lo stesso propulsore ibrido della HDF, un V8 biturbo di 2,88 litri abbinato a due motori elettrici sull'asse anteriore e a un motogeneratore sull'asse posteriore. La potenza complessiva è di 1.250 cavalli e 937 Nm di coppia. Numeri sufficienti a spingere l'hypercar americata da 0 a 60 mph (96 km/h) in 1,9 e coprire il quarto di miglio in 8,7 secondi, raggiungendo la velocità massima di 330 km/h.

Czinger 21C Spyder Foto Di: Czinger Czinger 21C Spyder

Senza il tetto, la 21C è in grado di generare 1.482 kg di deportanza a 241 km/h, arrivando a 1.500 con il tetto installato, eguagliando la HDF con cui condivide il pacchetto aerodinamico, al quale si aggiunge un diffusore posteriore dedicato.

Il prezzo? La Czinger 21C Spyder parte da 2,75 milioni di dollari, circa 2.38 milioni di euro. Ne verranno prodotti appena 30 esemplari, tutti naturalmente personalizzabili fin nel minimo dettaglio.

Fonte: Czinger