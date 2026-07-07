La hypercar più strana del mondo va all'asta

Un esemplare della Czinger 21C, cioè una delle hypercar più estreme mai costruite, limitata a soli 80 unità nel mondo, sarà battuto all'asta durante la Monterey Car Week 2026, la settimana di agosto che ogni anno trasforma la costa californiana nel più importante appuntamento mondiale per il collezionismo automobilistico.

Per la casa d'aste RM Sotheby's, la stima ufficiale di prezzo è compresa tra 2,1 e 2,3 milioni di euro al cambio attuale per un esemplare in configurazione HDF, quella ottimizzata per la deportanza e l'uso in pista, verniciato in Artemis Yellow e con appena 523 km percorsi dalla consegna. E se vi state chiedendo perché un'auto semi-sconosciuta possa valere così tanto, ve lo diciamo qua sotto.

Chi è Czinger e cosa rende la 21C un caso a sé

Czinger Vehicles è un'azienda americana fondata nel 2019 da Kevin e Lukas Czinger, padre e figlio, che ha costruito la propria identità attorno a una tecnologia di produzione radicalmente diversa da quella tradizionale. La società sorella Divergent Technologies, che produce componenti strutturali anche per Bugatti, McLaren e Aston Martin, oltre che per l'industria aerospaziale, ha sviluppato un sistema di stampa laser in metallo che sulla 21C viene applicato a oltre il 20% dei componenti della scocca.

21 Fonte: RM Auctions

Le strutture che ne risultano, dunque, sono progettate attraverso algoritmi specifici per trovare il punto di equilibrio ottimale tra resistenza e peso minimo. Il telaio è al tempo stesso più rigido e più leggero di quanto sarebbe possibile ottenere con metodi convenzionali, mentre l'abitacolo è disposto in configurazione "tandem", cioè con pilota e passeggero seduti uno dietro l'altro proprio come su un aereo da combattimento. Una soluzione che serve a ridurre la superficie frontale e migliora il profilo aerodinamico.

Un motore estremo: V8 da 11.000 giri

Il powertrain della 21C è un ibrido, ma con funzionamento molto particolare. Il motore termico è un V8 2.9 biturbo sviluppato internamente da Czinger, capace di erogare 750 CV con benzina normale da distributore e di girare fino a 11.000 giri al minuto, cioè un regime da moto da corsa. A questo si aggiungono due motori elettrici indipendenti sull'asse anteriore, alimentati da un'architettura a 800 volt, per altri 500 CV. La potenza complessiva del sistema arriva quindi a 1.250 CV.

Czinger 21C Foto di: RM Sotheby's

Le due batterie da 4,4 kWh vengono alimentate in continuazione da un generatore collegato direttamente al motore termico. Le prestazioni sono incredibili: da 0 a 100 km/h in 2 secondi circa e la velocità massima è di 407 km/h. Insomma, si tratta di mettersi in garage un pezzo da veri intenditori, di quelli che vanno oltre al blasone del brand e vogliono dimostrare di sapere davvero il valore delle proprie auto.