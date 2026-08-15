Si dorme comodi e si può andare anche in fuoristrada

A quasi un anno dal debutto dell’Habiton 6.0, Bürstner rilancia. Con il nuovo Habiton 6.1, il costruttore amplia la sua ancora giovane gamma Mercedes con una seconda pianta. Al posto dei letti gemelli longitudinali, il nuovo arrivato punta su un classico letto trasversale posteriore, rivolgendosi così ai camperisti che, sotto i 6 metri, preferiscono una disposizione più tradizionale.

Con l’Habiton 6.0, lo scorso anno Bürstner aveva lanciato sul mercato un allestimento Sprinter insolito, con bagno scorrevole brevettato e letti singoli. Parallelamente, la gamma Mercedes è stata ampliata verso l’alto con il lussuoso Bürstner Signature SMT. L’Habiton 6.1 aggiunge ora alla serie una seconda variante dal taglio più classico.

Base conosciuta

La base resta il Mercedes Sprinter lungo 5,93 metri. Nella parte posteriore trova ora posto un ampio letto trasversale; davanti ci sono un bagno spazioso e, di fronte, la cucina. Bürstner promette inoltre un passaggio particolarmente ampio tra cucina, zona servizi e camera. Nella zona living, una lounge con sedute fisse sostituisce l’impostazione dei sedili vista finora sull’Habiton 6.0.

La dotazione di serie

Anche sul piano tecnico Bürstner resta fedele alla propria impostazione. L’Habiton 6.1 adotta di serie una cucina senza gas, con piano cottura a induzione a due zone e riscaldamento diesel ibrido. La dotazione base comprende inoltre due batterie al litio per un totale di 300 Ah, un inverter da 2.000 watt, oltre a un serbatoio dell’acqua pulita da 110 litri e uno delle acque grigie da 90 litri.

Immagine di: Bürstner Immagini di: Bürstner

Chi desidera viaggiare in modo ancora più indipendente trova nel configuratore numerose possibilità. Il pacchetto Autarkie Advanced aumenta sensibilmente la capacità delle batterie e aggiunge un inverter più potente e un booster di ricarica più prestazionale. Inoltre sono disponibili un letto a tetto riscaldato, moduli solari, un pacchetto invernale oppure, a richiesta, anche una toilette a secco Clesana.

Più spazio di carico e versione HMX 6.1 per l’offroad

Anche la capacità di stivaggio può essere ampliata. Bürstner propone diversi sistemi per il vano di carico posteriore con cassetti estraibili che, a seconda della versione, possono aprirsi verso l’esterno oppure anche verso l’abitacolo. L’offerta è completata da varie soluzioni Backrack per biciclette, ruota di scorta o ulteriore bagaglio da viaggio, rendendo così l’Habiton ancora più flessibile per i tour più lunghi.

Il prezzo del Bürstner Habiton 6.1 parte da 78.999 euro.

Immagine di: Bürstner Immagini di: Bürstner

Chi affronta più spesso strade sterrate o percorsi non asfaltati può avere l’Habiton 6.1 anche nella versione HMX 6.1. La variante offroad si basa sullo Sprinter 419 CDI con 190 CV, cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale permanente. Il pacchetto HMX comprende, tra le altre cose, maggiore altezza da terra, protezioni sottoscocca, Downhill Speed Regulation e una pedana offroad a estrazione elettrica. Il prezzo d’ingresso è di 92.999 euro.

Bürstner Habiton HMX 6.1 Immagine di: Bürstner Immagini di: Bürstner

Con l’Habiton 6.1, Bürstner amplia quindi la propria gamma Mercedes con una prevedibile alternativa a letto trasversale rispetto all’attuale HM 6.0. Il nuovo Habiton 6.1 farà il suo debutto al Caravan Salon di Düsseldorf 2026. Tra i concorrenti figurano, tra gli altri, l’esclusivo Atlantis Carbon 4x4, il Sunlight Cliff 602 X orientato all’outdoor e il Carado CV595 X-Edition basato su VW Crafter.