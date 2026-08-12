La Mercedes di LeBron James è fatta così

Mercedes è tra le protagoniste assolute della Monterey Car Week 2026 con una serie di modelli super esclusivi. Una delle star della rassegna californiana è sicuramente la Maybach S 680 personalizzata per LeBron James.

L'esemplare realizzato per la superstar NBA non rappresenta soltanto una lussuosa personalizzazione della berlina tedesca, ma diventa anche un esempio concreto della filosofia di personalizzazione Manufaktur. Ma non è finita qui: sul prato di Pebble Beach sono tante altre le Stelle esposte.

Una Maybach costruita su misura

La S 680 rappresenta il vertice della gamma Maybach Classe S e punta soprattutto sul comfort e sul lusso per i passeggeri posteriori. La presenza di un motore V12 e le possibilità di personalizzazione offerte dal programma Manufaktur permettono però di trasformare la berlina in qualcosa di molto più esclusivo rispetto a una normale ammiraglia.

Interni della Mercedes-Maybach S 680 creati da LeBron James Foto di: Mercedes-Benz

Nel caso della vettura commissionata da LeBron James, l'abitacolo diventa il principale elemento distintivo. Materiali, colori e finiture vengono selezionati secondo le preferenze del campione, creando un ambiente che si discosta dalle configurazioni standard della Classe S.

È proprio questo aspetto a rendere interessante la presenza dell'auto a Monterey. Mercedes non si limita infatti a mostrare una vettura appartenente alla propria gamma attuale, ma utilizza un esemplare altamente personalizzato per raccontare come anche un modello moderno possa aspirare a diventare un'auto da collezione.

Dal V12 Maybach alle icone del passato

La S 680 di LeBron James non viene presentata isolatamente. Tra i modelli più importanti compare la Mercedes 540K Streamliner del 1938, che apre il Pebble Beach Tour d'Elegance del 13 agosto.

American Mercedes del 1905 Foto Di: Mercedes-Benz Mercedes-Benz 540K Streamliner del 1938 Foto di: Mercedes-Benz

Accanto alle vetture storiche trova spazio anche una American Mercedes del 1905, mentre altre protagoniste includono la 300 SL Roadster, la 190 E 2.5-16 Evolution II e la CLK 63 AMG Black Series. La presenza di Mercedes a Monterey ruota proprio attorno al concetto di “Future Classics”. Il marchio celebra i 140 anni dalla Benz Patent-Motorwagen mostrando automobili appartenenti a epoche molto diverse, ma accomunate dalla capacità di rappresentare un momento importante nell'evoluzione tecnica o stilistica del costruttore.

Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II del 1990 Foto di: Mercedes-Benz

Fonte: Mercedes-Benz